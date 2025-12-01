Новости по тегу #Ольга Брилон

«Путь, который прошел оркестр, 95 лет – это путь от ансамбля цимбалистов, самодеятельного ансамбля, который был организован в то давнее время, и до концертирующего знаменитого оркестра».
При Александре Кремко оркестр зазвучал по-иному. Помимо классики и белорусской народной музыки артисты стали экспериментировать в разных направлениях.
Национальный академический народный оркестр отмечает 95-й день рождения.
Обычные слушатели больше всего ценили его песни. Их у него было более 400. Исполняли их разные артисты, в том числе такие мэтры, как Виктор Вуячич, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, легендарные «Песняры».
В студии «Нового утра» Александр Евгеньевич Кремко, главный дирижер Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь, и Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии.
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Слова от сердца. А ведь были они написаны в далеком 1941-м на листке рукой Константина Симонова.
Монументальную фигуру советского солдата возвели в старинном болгарском городке Пловдиве на вершине холма. Это символ памяти всех погибших воинов, ценой своих жизней освободивших Болгарию от ужаса фашизма. И все же прототипом этого памятника стал реальный советский солдат.
Эта песня была написана лишь в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. Популярной композиция стала благодаря Льву Лещенко.
Она была о любви, о жизни, о мире. Это то, о чем каждый солдат думал, находясь на войне.
В первой версии на матрице оказался посторонний шум, то есть нельзя было печатать пластинку с этой матрицей. А что же это было? Это был след от слезы техника, которая заслушалась, заплакала, слеза капнула и все испортила.
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