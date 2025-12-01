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Новости по тегу #Ольга Брилон

Оркестр имени Жиновича готовит праздничный концерт к 95-летию! Узнали, какие сюрпризы ждут зрителей
01 декабря 2025 10:40

Оркестр имени Жиновича готовит праздничный концерт к 95-летию! Узнали, какие сюрпризы ждут зрителей

Старейший музыкальный коллектив Беларуси – Национальный академический народный оркестр готовится к 95-летию
20 ноября 2025 16:24

Старейший музыкальный коллектив Беларуси – Национальный академический народный оркестр готовится к 95-летию

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича
20 ноября 2025 08:35

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича

«Хатынь», «Письмо из 45-го» и легендарный «Майский вальс» – как песни Игоря Лученка стали поистине народными
02 июля 2025 09:35

«Хатынь», «Письмо из 45-го» и легендарный «Майский вальс» – как песни Игоря Лученка стали поистине народными

95-летие оркестра Жиновича – о важных событиях и достижениях поговорили с главным дирижёром
21 июня 2025 13:00

95-летие оркестра Жиновича – о важных событиях и достижениях поговорили с главным дирижёром

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»
22 мая 2025 08:55

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

История этой песни началась с памятника в Болгарии! Как родилась композиция «Стоит над горою Алёша»
15 мая 2025 15:27

История этой песни началась с памятника в Болгарии! Как родилась композиция «Стоит над горою Алёша»

«Этот День Победы порохом пропах!» История песни, без которой не обходится ни один концерт, посвящённый ВОВ
07 мая 2025 12:11

«Этот День Победы порохом пропах!» История песни, без которой не обходится ни один концерт, посвящённый ВОВ

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя
27 марта 2025 12:59

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»
06 марта 2025 11:29

Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра
06 июля 2024 17:16

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину
12 января 2023 18:52

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину