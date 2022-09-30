Называл брак ошибкой. Почему Финберг никогда не рассказывал о личной жизни?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Со своей будущей супругой Аллой Гофман Михаил Финберг познакомился еще летом 1970 года, приехав в гости к бобруйскому приятелю. Через пару недель после первой встречи влюбленные подали заявление в ЗАГС. Свадьба прошла в ноябре этого же года на турбазе под Бобруйском. На свадьбу теща подарила своему зятю тромбон фирменного производства и автомобиль – «Запорожец». А почти через 10 лет Михаил Яковлевич на гастролях в Югославии купил себе «Волгу» шоколадного цвета, которая быстро стала объектом зависти многих соседей. Он очень лихо водил машину и любил скорость. Но после аварии в 1983 году машину продал.

Петр Елфимов, певец, музыкант, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Он любил всегда прогуливаться на работу, с работы. Он всегда ходил пешком.

В 1973 году у Михаила и Аллы родился сын Александр. Семья проживала в двухкомнатной квартире на улице Уманская, где часто проходили вечеринки семьи Финберг. Собирались большие компании и среди гостей было немало врачей, друживших с Финбергом еще с тех времен, когда он, будучи студентом консерватории, руководил в минском мединституте джазовым оркестром «2+2», в который его пригласили в 1969 году. Тогда он еще не умел играть джаз. Он любил военную маршевую музыку. И говорил, что с детства видел себя военным дирижером вроде Бориса Пенчука, который блистал в белом кителе на минских парадах.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

Михаил Яковлевич очень дружил всегда с врачами, и, если со здоровьем что-то случилось, он всегда помогал.

Тео, певец, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

На самом деле он очень мягкий, добрый человек. И я знаю не понаслышке, по собственному опыту, что за своих оркестрантов, за своих участников коллектива, он был готов на многое. И помочь, как только речь касалась здоровья, каких-то там моментов, он всегда: «Так, что случилось? Сейчас будем решать. Нужно помочь, врачи». То есть он жил оркестром. Брак Михаила и Аллы не был удачным. Сам дирижер называл его ошибкой. А после отъезда бывшей жены и сына в Канаду, он прекратил с ними общение и не простил их.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист:

У меня был с ним разговор о том, что за рубежом находятся его сын и его две внучки. Как раз во времена еще общения, когда мы с ним общались очень тесно, время развода его, думаю, что семья уезжает, как раз я это знала. И он, по-моему, к этому очень спокойно относился. Хотя в душе, наверное, переживал. Но у него тогда был самый расцвет оркестра. Он был настолько занят оркестром, что здесь можно сказать, что, наверное, безболезненно этот развод как-то прошел. И потом он, может быть, не думал, что так все разорвется до конца. И знаю, что он переживал. Я спросила: «Михаил Яковлевич, у меня есть друзья там, где ваш сын находится». Я когда бывала в Израиле, да, то там я встречала родственников, которые ко мне подходили. Его двоюродный брат, например, подходил и передавал ему привет. Я говорю: «Если ты хочешь как-то наладить связи, я помогу». И он мне сказал: «Нет, ты знаешь, не надо». Я говорю: «Ну почему?» Это же такая боль. И он вот так по-человечески просто мне как-то сказал: «Ты знаешь, мне так легче». Вот буквально такой интонацией. Наверное, не хотел это теребить, но конечно, несомненно переживал.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Насколько я знаю, то они уже потом задолго до того, как он ушел из жизни, мне кажется, с сыном он наладил отношения.

Татьяна Глазунова, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси им. М. Я. Финберга»:

Михаил Яковлевич никогда личную жизнь – нет, он говорил: «Моя личная жизнь – это оркестр. Это моя жена, дети, внуки и все остальное. Вы мои дети».

Наталья Тамело, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженная артистка Республики Беларусь:

Он любил весь оркестр. Оркестр для него – это семья. Он очень трепетно относился к музыкантам, потому что вырастить хорошего музыканта – это очень дорого. И найти практически невозможно. Но он находил. Они все самые лучшие для него. Все самые лучшие.