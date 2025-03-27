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Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

27 марта 2025 12:59
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Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя-1

Эта песня появилась в первые месяцы войны и очень быстро «ушла на фронт», хотя слова ее появились в общем-то случайно. Ее автор, Алексей Сурков, был военным корреспондентом. Он принимал участие в обороне Москвы и сражался на территории Беларуси.

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя-3

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Поэт Алексей Сурков попал в окружение. Это было в марте 1942 года под Москвой, под Истрой, в деревне Кашино. И увидел своими глазами, как близко была смерть. Он в первую ночь написал это стихотворение: жене писал письмо и вот такие строчки родились: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага».

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя-5

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов.

Ольга Брилон:
Знаете, почему эта песня получила такую популярность и признание? Потому что она была тихая. Она была о любви, о жизни, о мире. Это то, о чем каждый солдат думал, находясь на войне.

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя-7

Ольга Меркушевич, корреспондент:
Песня пошла по всем фронтам: от Севастополя до Ленинграда. Но не всем блюстителям фронтовой нравственности пришлись по душе ее строки – некоторые они приказали вычеркнуть.

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя-9

Ольга Брилон:
Вдруг песню запретили. А почему? Потому что кому-то в Главном политуправлении показалось, что, видите ли, она не призывает к бою, она упадническая. «До тебя мне дойти не легко. А до смерти четыре шага», – как это до смерти? Что это вы? Где ваш патриотический дух?

И в 1942-м, несмотря на популярность, песня вдруг перестала звучать из репродукторов, а грампластинки с ней изъяли из продажи, но солдаты уже успели выучить «Землянку» наизусть и, вопреки запретам, исполняли ее на концертах. Алексея Суркова же попросили переделать текст, правда, поэт отказался это делать.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Военно-патриотическая песня # Ольга Брилон # История

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