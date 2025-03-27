Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

Эта песня появилась в первые месяцы войны и очень быстро «ушла на фронт», хотя слова ее появились в общем-то случайно. Ее автор, Алексей Сурков, был военным корреспондентом. Он принимал участие в обороне Москвы и сражался на территории Беларуси.
Эта песня появилась в первые месяцы войны и очень быстро «ушла на фронт», хотя слова ее появились в общем-то случайно. Ее автор, Алексей Сурков, был военным корреспондентом. Он принимал участие в обороне Москвы и сражался на территории Беларуси.
Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Поэт Алексей Сурков попал в окружение. Это было в марте 1942 года под Москвой, под Истрой, в деревне Кашино. И увидел своими глазами, как близко была смерть. Он в первую ночь написал это стихотворение: жене писал письмо и вот такие строчки родились: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага».
Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов.
Ольга Брилон:
Знаете, почему эта песня получила такую популярность и признание? Потому что она была тихая. Она была о любви, о жизни, о мире. Это то, о чем каждый солдат думал, находясь на войне.
Ольга Меркушевич, корреспондент:
Песня пошла по всем фронтам: от Севастополя до Ленинграда. Но не всем блюстителям фронтовой нравственности пришлись по душе ее строки – некоторые они приказали вычеркнуть.
Ольга Брилон:
Вдруг песню запретили. А почему? Потому что кому-то в Главном политуправлении показалось, что, видите ли, она не призывает к бою, она упадническая. «До тебя мне дойти не легко. А до смерти четыре шага», – как это до смерти? Что это вы? Где ваш патриотический дух?
И в 1942-м, несмотря на популярность, песня вдруг перестала звучать из репродукторов, а грампластинки с ней изъяли из продажи, но солдаты уже успели выучить «Землянку» наизусть и, вопреки запретам, исполняли ее на концертах. Алексея Суркова же попросили переделать текст, правда, поэт отказался это делать.
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