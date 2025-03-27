Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

Эта песня появилась в первые месяцы войны и очень быстро «ушла на фронт», хотя слова ее появились в общем-то случайно. Ее автор, Алексей Сурков, был военным корреспондентом. Он принимал участие в обороне Москвы и сражался на территории Беларуси.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Поэт Алексей Сурков попал в окружение. Это было в марте 1942 года под Москвой, под Истрой, в деревне Кашино. И увидел своими глазами, как близко была смерть. Он в первую ночь написал это стихотворение: жене писал письмо и вот такие строчки родились: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага».

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов. Ольга Брилон:

Знаете, почему эта песня получила такую популярность и признание? Потому что она была тихая. Она была о любви, о жизни, о мире. Это то, о чем каждый солдат думал, находясь на войне.

Ольга Меркушевич, корреспондент:

Песня пошла по всем фронтам: от Севастополя до Ленинграда. Но не всем блюстителям фронтовой нравственности пришлись по душе ее строки – некоторые они приказали вычеркнуть.