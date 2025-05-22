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Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

22 мая 2025 08:55
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«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Когда читаешь это стихотворение, ком подступает к горлу, а слезы наворачиваются на глаза. Слова от сердца. А ведь были они написаны в далеком 1941-м на листке рукой Константина Симонова.

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»-2

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Это было глубоко личное, сокровенное признание. 

И адресовал он его своей возлюбленной – актрисе Валентине Серовой. В то время она находилась в тылу, а сам Симонов – на фронте.

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»-4

Стихотворение – посвящение. Стихотворение – легенда. Правда, сразу оно останется в его блокноте, пока однажды поэт не решится показать его Давиду Ортенбергу, редактору газеты «Красная звезда». Но и тот откладывает его в стол.

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»-6

В октябре 1941-го Симонов читает стихотворение своему другу, фотокорреспонденту Григорию Зельме. И с того момента эти строки идут в народ, по всем ротам и фронтам. И, наконец, печатаются в газете «Правда».

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»-8

Ольга Брилон:
Он его опубликовал в газете «Правда» 14 января 1942 года. Все фронтовые артисты это стихотворение в своих концертах читали. 

Стихотворение переведено на многие языки – иврит, австрийский, вьетнамский, китайский, словацкий, турецкий, венгерский и другие. В свое время его главные строки были взяты названием для известного российского ток-шоу по поиску людей.

Подробнее смотрите в видео.

# История # Поэзия # Константин Симонов # Ольга Брилон # Лидия Маркович

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