«Хатынь», «Письмо из 45-го» и легендарный «Майский вальс» – как песни Игоря Лученка стали поистине народными

Легендарный «Майский вальс» Игоря Лученка на слова поэта-фронтовика Михаила Ясеня некоторые искренне считали песней без автора, то есть народной.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Эти песни настолько известны, и они часто звучат, и мы их поем, и мы их знаем, что думаешь: неужели было время, когда их не было? И поэтому, когда начинаешь задумываться об истории создания песни «Майский вальс», ведь она была написана в 1984 году, к 40-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Но кажется, что она была всегда.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Это наш белорусский «День Победы». Песня трогательная и пронзительная, написанная сердцем. В 1985 году она стала финалистом «Песни года» и прозвучала в эфире буквально под бой курантов.

С тех пор она звучит каждый год во время торжественных мероприятий 9 Мая. Кроме того, она вошла в топ-100 величайших белорусских песен. Ее до сих пор поют во всех уголках земного шара.

Но это далеко не единственное произведение композитора на военную тематику. «Хатынь», «Баллада о матери», «Минута молчания», «Кукушка».

В творческой копилке Игоря Лученка сонаты, кантаты, фортепианные пьесы и вокальные циклы, музыкальные фантазии на национальные белорусские темы, музыка к кинофильмам. И все же обычные слушатели больше всего ценили его песни. Их у него было более 400.