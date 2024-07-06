Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра

И музыка звучит. «Губернаторский сад» продолжает радовать минчан и гостей столицы музыкальными вечерами. Сегодня, 6 июля, в Александровском сквере с программой «На Купалле» выступили ансамбль «Камерата» и солисты Белгосфилармонии под руководством Игоря Иванова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так изящно и гармонично звучали музыкальные композиции рядом со старейшим театром в стране. Мероприятие стало одним из пунктов необычной летней серии концертов с участием выдающихся мастеров искусств Беларуси. Выступления под открытым небом вот уже второй год проходят под эгидой Министерства культуры и Белорусской государственной филармонии. Судя по отзывам, проект уверенно завоевывает сердца.

Это самое лучшее, что можно придумать для отдыха в выходной день. Приходим каждую субботу, начиная с прошлого лета, с того момента, как начались эти концерты.

Музыка для меня – это впечатление радости, жизни. Очень хорошо, что Минск проводит такие представления для наших гостей. Мне очень все нравится.

– Пение на любой вкус. Это и фольклор, и классика. И нам приятно, что Верхний город, безусловно, прекрасен своим проектом, но здесь, в сквере, не менее прекрасный проект.