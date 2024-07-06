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Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра

06 июля 2024 17:16
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И музыка звучит. «Губернаторский сад» продолжает радовать минчан и гостей столицы музыкальными вечерами. Сегодня, 6 июля, в Александровском сквере с программой «На Купалле» выступили ансамбль «Камерата» и солисты Белгосфилармонии под руководством Игоря Иванова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра-1

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра-3

Так изящно и гармонично звучали музыкальные композиции рядом со старейшим театром в стране. Мероприятие стало одним из пунктов необычной летней серии концертов с участием выдающихся мастеров искусств Беларуси. Выступления под открытым небом вот уже второй год проходят под эгидой Министерства культуры и Белорусской государственной филармонии. Судя по отзывам, проект уверенно завоевывает сердца.

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра-6

Это самое лучшее, что можно придумать для отдыха в выходной день. Приходим каждую субботу, начиная с прошлого лета, с того момента, как начались эти концерты.

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра-9

Музыка для меня – это впечатление радости, жизни. Очень хорошо, что Минск проводит такие представления для наших гостей. Мне очень все нравится.
– Пение на любой вкус. Это и фольклор, и классика. И нам приятно, что Верхний город, безусловно, прекрасен своим проектом, но здесь, в сквере, не менее прекрасный проект.

Солисты ансамбля под управлением Игоря Иванова выступили у Купаловского театра-12

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Проект молодой, можно сказать, еще новый, но он был так хорошо встречен и минчанами, и гостями столицы. Здесь островок безмятежности, где звучит прекрасная музыка, где люди отдыхают душой, сердцем.

Летняя серия концертов, организованная белорусскими мастерами искусств завершится мероприятием Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича.

# Музыкальные события в Минске # общество # Ольга Брилон # Новости Минска и Минской области

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