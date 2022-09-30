«Он был более белорус, чем многие белорусы». Как Михаил Финберг развивал национальную культуру?

Мало кто из белорусских музыкальных деятелей сделал так много, как Финберг, для расцвета песенного творчества, систематически проводя авторские концерты и вечера национальных композиторов. С его именем связано также и зарождение первых фестивалей камерной музыки в Несвиже, Мире, Мстиславле, Новогрудке, Турове. Благодаря ему в малых историко-культурных центрах Беларуси проводятся масштабные музыкально-просветительские мероприятия.

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист: Буквально в каждом почти районном городе он ездил со своим оркестром, мало того, что давал эстрадный концерт, джазовый концерт, еще ездил специально этот коллектив симфонический и давал такие концерты музыки белорусских композиторов старшего поколения. Это, конечно, очень большущая работа.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь: Если это не любить, это невозможно сделать. Это делается только с любовью.

Тео, певец, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»: В кабинете Михаила Яковлевича, в офисе на площади Победы у него всегда висел календарь, который был прикреплен примерно практически к потолку. И там был расписан весь год. Какие даты, какой город, какая программа будет в следующем году.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Это самое главное было в его деятельности, в его сущности, в его натуре, он был государственным человеком, он очень переживал за свою культуру белорусскую, за нашу Родину, за Беларусь.

Тео:

Он был патриот, просто патриот патриотов.

Ольга Брилон:

Он всегда это подчеркивал, понимаете, так было немножко нарочито, вот как он говорил по-белорусски. Да, это было забавно. У него такое произношение было небелорусское.

Людмила Полковникова:

Очень часто мне давал интервью по-белорусски. Помню, его очень удивило слово «запар». Он сказал по-белорусски 3 гады назад, а я говорю: 3 гады запар. Что за запар у тебя? Я такого слова, я учился, я запомнила. Я учился в Мозыре в белорусскомоўнай школе, но такого слова не знал. И несколько лет он мне потом вспоминал этот «запар». Но запомнил.

Тео:

И он всегда подчеркивал, что он белорус. Что он белорус, это его земля, и он любит Беларусь. И это было видно в его действиях.

Ольга Брилон:

Вот он был еврей по национальности, он был более белорус, чем многие белорусы, понимаете. Которые не любят свой язык, свою культуру и не знают, и не хотят знать. А он всю жизнь положил на то, чтобы эту культуру возвысить, приподнять, чтобы подарить людям, то, что сделали наши соотечественники в разных жанрах, композиторы, поэты. В чем была его бесспорная заслуга? Что он умел, вот, как и Мулявин, кстати, понимаете, стратег, ему важно было расставить фигуры на шахматной доске.