95-летие оркестра Жиновича – о важных событиях и достижениях поговорили с главным дирижёром

Александр Стасевич, СТВ:

Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь празднует свое 95-летие. И за эти 95 лет истории, я думаю, чего только ни происходило. А что бы вы отметили? Какие события?

Александр Кремко, главный дирижер Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь:

Оркестр еще как ансамбль в 1928 году возник. В 1930 он уже стал как государственный коллектив. Конечно, это была такая смесь русских и белорусских народных инструментов. Потому что организовал это балалаечник Захар. Кроме цимбал, были еще домры, балалайки. Но в скором времени решили от этого избавиться, так как это русский народный инструмент, хотя в Беларуси играли на этих инструментах. Это были одни цимбалы сразу. Естественно, какой репертуар можно было играть? Инструменты еще были несовершенные. И постепенно добавлялись разные инструменты. И духовые, и баяны, и ударные. Все ударные были сразу мелкие. Потом, как в любом оркестре, будь это духовой, симфонической, эстрадный, кухня ударная традиционная заняла почетное место и в нашем оркестре. У нас народный оркестр, как я говорю, не потому что народные инструменты. А что, симфонические – не народные инструменты? И в Венгрии, и в Румынии, и в Молдавии везде и скрипка, и труба, и кларнеты, играют на свадьбах. Народный – значит, игра для народа.

Юлия Самусенко, СТВ:

Какова историческая значимость у оркестра для развития музыкальной белорусской культуры?

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Как только возник коллектив, это уже был на то время профессиональный коллектив. И вот за всю свою историю оркестр всегда в центре событий культурных находился, во все времена. Было очень много интересных событий за историю оркестра. Чего стоит только участие в двух исторических декадах белорусского искусства в Москве, это до войны, еще 1940 год, 1955-й год – вторая декада. 1967-й – это поездка коллектива в Монреаль, Канаду на всемирную выставку «Экспо-67». Представьте себе, отправили наш коллектив. Было очень много интересных событий еще в советские времена. Но вот если говорить о последних наших свершениях, очень значимых каких-то фактах биографии нашего оркестра, я думаю, главное – это то, что наш коллектив планомерно, очень целенаправленно занимается сохранением, приумножением, восстановлением творческого наследия ансамбля «Песняры» и творчества Владимира Георгиевича Мулявина. Я считаю, что это самое главное достижение нашего оркестра.