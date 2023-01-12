Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину

Новости Беларуси. Вечер белорусской музыки проходит в Белгосфилармонии. Концерт, в рамках которого звучат такие хиты, как «Алеся», «Вологда», «За полчаса до весны» и другие, собрал поклонников ансамбля «Песняры». 12 января вспоминают основателя коллектива Владимира Мулявина. Легендарного музыканта нет с нами уже 20 лет, но все эти годы в день его рождения в филармонии проводят концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи со студией работает наш корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Январскую афишу в Белгосфилармонии сложно представить без концерта памяти, посвященного Владимиру Мулявину. Лидера группы «Песняры» не стало уже 20 лет назад, однако многочисленные хиты и аранжировки превратились в классику и сегодня живут не только на дисках, но и в воспоминаниях.

Традиционно любимые произведения в день рождения музыканта звучат в исполнении народного академического оркестра имени Жиновича. Однако сегодня вспоминать Владимира Мулявина со сцены будет и Ян Женчак. Это яркий рок-исполнитель, в творчестве которого произведения «Песняров» занимают далеко не последнее место. К тому же сегодняшний концерт обещает обновленный репертуар. Так, его можно назвать ретроспективой. По сути, в хронологическом порядке прозвучат как широко известные хиты, так и забытые произведения.

Ольга Брилон, исследователь творчества вокально-инструментального ансамбля «Песняры»:

Творчество «Песняров» бездонно, там же сотни партитур, сотни произведений. Он сумел сделать эту народную песню достоянием людей. Это нужно было обладать талантом Мулявина, чтобы в этих мелодиях, скромных, непритязательных мелодиях белорусских народных песен услышать это волшебные, какие-то подспудные смыслы, которые он, переводя это все в нотный материал, дарил людям.

Ян Женчак, артист:

Рока и арт-рока, такого «прогрессива» очень много в мулявинской музыке, в «Песнярах» – тоже. Конечно, мы не говорим о так называемых шлягерах, типа «Беловежской пущи», «Вологды», это немножечко другие песни, которые были как раз таки написаны, чтобы народ был заинтересован, чтобы люди плясали, ходили, напевали и так далее. А большая часть была фолком, переделанным, переработанным в роковой аранжировке. И какие-то более серьезные, интересные темы, опять же большие произведения со сложными аранжировками, с оркестром и так далее.

Полина Королева:

Владимир Мулявин работал в Белгосфилармонии. И именно здесь он открыл для себя народную музыку. И с тех пор начал создавать аранжировки на основе классических белорусских произведений. Так, «Песняры» выпустили более 150 произведений. Впрочем, в начальный период своей творческой деятельности они основывались в том числе на «Битлз». Нам удалось пообщаться с сооснователем ансамбля. И вот о чем он рассказал.

Владислав Мисевич, участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры»:

Мулявин сделал фундаментальный коллектив с фундаментальным репертуаром, потрясающей музыкой, будучи беззащитным, добрым, хорошим человеком. Но беззащитные и добрые и сами попадают в бытовые ситуации. Раньше слова «гений» избегал, честно говоря. Во-первых, нужно время, чтобы быть твердо уверенным, что это гений.