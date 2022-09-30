«Он жил музыкой». Почему Финберга называли человек-оркестр?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Оркестр Финберга. Словосочетание, которое еще в ранние 80-е годы стало именем нарицательным. Его называли так в народе. Люди шли на Финберга. Он работал только живьем. Это было его кредо.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

У нас в Беларуси, мне кажется, три оркестра всего было, которые называли, связывали с именем руководителя. Вот оркестр Эдди Рознера, был оркестр Райского, это, может быть, не зрители так называют, но музыканты так дают, причем это не официальное может быть название оркестра, оркестр Финберга – это само собой. Человек-оркестр. Так называли Михаила Финберга за то, что он был профессионалом с большой буквы и жил любовью к музыке. Творческая работа Михаила Финберга отмечена многими наградами, премиями и благодарностями. В Москве на аллее звезд заложена «Звезда Михаила Финберга». В 2016 году Национальный академический концертный оркестр Беларуси и его руководитель получили награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Их звезда зажглась на «Славянском базаре».

Наталья Тамело, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженная артистка Республики Беларусь:

Он был счастлив, и сказал: «Это не мне, это оркестру. А мне, говорит, ничего не надо». Владимир Ткаченко:

Его можно было назвать человек-оркестр именно потому, что он знал все, что нужно для того, чтобы хорошо играл каждый инструмент

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист:

Михаил Яковлевич очень сложный человек, и конечно, я думаю, что все, кто его знал, и кто с ним общался не один раз вспомнили те конфликты, которые с Михаилом Яковлевичем были. Надо сказать, что и у меня было немало с ним конфликтов, но вы знаете, я всегда сама себя уговаривала, как все-таки выйти из этого конфликта, чтоб я была инициатором первой помириться и простить, потому что я все-таки понимала, что это уникальная личность, уникальный музыкант, уникальный организатор.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Можно было критиковать за какие-то моменты, понимаете, это же живой организм – оркестр, это же бывает всякое, что-то более удачно, что-то менее удачно. Каждый уход каждого музыканта такого великолепного и инструменталиста, и вокалиста – это удар по его личному самолюбию, кстати говоря. А не только по, так сказать, уровню художественному оркестра в целом. Людмила Полковникова:

Михаил Яковлевич считал, что если у него в оркестре есть солисты, вокалисты, то они не должны популяризироваться на телевидении, потому что иначе он приезжает куда-то в район, и люди должны идти и для них быть новое, ой, кто там у него якобы поет. Кто поет у Финберга. Вот так он думал. Так якобы зритель будет заинтересован. А я все время доказывала, что нет, Михаил Яковлевич, если мы не будем их популяризировать, пропагандировать, как мы тогда говорили, по телевиденью, их зритель не будет знать. Он не будет тогда к этим артистам стремиться. Но он стоял вот на своей точке зрения. Ольга Брилон:

У него не было другой жизни, кроме оркестра. И в этом было его счастье, в этом была и его драма, понимаете. Он этим жил, кроме этого, в его жизни не было ничего. И вот так получилось, что он даже наследника, можно сказать, преемника он не оставил. Потому что он не видел никого, кроме себя, он настолько это вынянчил, выпестовал, взрастил, взлелеял, родил, пустил в жизнь, пустил в свет, что вот ну кто? Людмила Полковникова:

Он за каждого так переживал, он за каждого готов был идти в бой, как за собственного ребенка. Там чего-то добиваться или защищать. Михаил Финберг был потрясающе работоспособным. Он никогда не останавливался на достигнутых результатах, всегда стремился открыть и наметить новые пути и формы в музыкальном творчестве. Он приходил первым и уходил последним. Он жил и дышал оркестром. Это была его семья. А свое одиночество он даже любил. Это позволяло ему полностью отдаться своей работе. Скорей бы утро, думал он, прокручивая в голове грядущий день.

Тео, певец, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Он жил музыкой, он жил оркестром. Это большая, очень большая и дружная семья, которая всегда была на его стороне, которая всегда его поддерживала, и он в ответ дарил эту поддержку всем оркестрантам.

Петр Елфимов, певец, музыкант, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Любимая фраза была: «Кто я? Я никто без своего оркестра». Этим все сказано.

Дмитрий Кочеровский, солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь:

Спасибо, маэстро, что так жизнь сложилась, спасибо, что он меня взял, конечно, в этот коллектив, и что я до сих пор работаю в этом прекрасном коллективе.

Игорь Мельников, дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Оркестр – это все-таки практика, это нужно уметь с ним петь, нужно держать баланс, нужно слышать. И поэтому это школа, очень большая школа. Я желаю всем, кому посчастливится здесь работать, очень соответствовать этому оркестру. Петр Елфимов:

Он знает, что они хорошие. Требовал от лучших быть еще лучше. Требовал очень многое. На него могли ворчать и обижаться, но дело он свое знал, очень любил. У меня к нему отношение как к большому профессионалу, одержимому своим детищем. Тео:

Я в 100 раз говорю судьбе спасибо за то, что она когда-то познакомила нас с Михаилом Финбергом, у меня только лишь хорошие воспоминания об этом человеке. Люди, фестивали, репетиции, офис, бумаги, звонки, встречи, концерты, работа. Он всегда собран и полон сил. Михаил Финберг до последнего продолжал работать и, скрывая свое недомогание, дирижировал сидя. Не думая о своем здоровье, он хотел только работать и творить. Наталья Тамело:

Последнее время теснее мы с ним общались, никто не мог предугадать, он же никогда не давал спросить, как он себя чувствует. Он говорил: перестань, не спрашивай меня про это, давай про работу. Вот никогда. Он всегда был здоровый.

За последние пару лет он часто болел и иногда попадал на больничную койку. Но не срывал ни одного концерта. Несмотря на плохое самочувствие, он был полон планов, но 11 декабря 2021 года его не стало. Сердце великого маэстро остановилось. Свой последний приют Михаил Яковлевич обрел на центральной аллее Восточного кладбища. Тео:

Очень жаль, что с каждым годом уходят люди такой величины, таких масштабов. И очень хотелось бы, чтобы среди нашего поколения хотя бы какой-то процент нашелся людей, которые будут столько же вкладывать в белорусскую культуру, так же любить ее и также стараться оказаться на высоте профессионального олимпа. В 2022 году прошли первые фестивали без участия несменного руководителя, главного дирижера, маэстро Михаила Финберга. Его эпоха прошла, но память об этом великом человеке, о его трудах, проектах, заслугах, о его любви к Родине и к национальной белорусской культуре будет жить в сердцах его почитателей.