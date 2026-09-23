Новости по тегу #Олег Рыженков

В первый соревновательный день чемпионата Беларуси значился спринт – гонка на 10 километров у мужчин с двумя огневыми рубежами.
Атмосфера в Раубичах 7 февраля незабываемая. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие более 14 тысяч ребят. Они прошли многоступенчатый отбор. Вначале – в районах. Затем – в области. И только самые быстрые и меткие добрались до финала.
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