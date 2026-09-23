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Новости по тегу #Олег Рыженков

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день
23 сентября 2026 17:48

Национальный чемпионат по летнему биатлону стартовал в Раубичах – каким был 1-й день

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»
07 февраля 2025 08:36

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»

Антон Смольский: я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси
07 января 2024 18:55

Антон Смольский: я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси

Антон Смольский завоевал третье золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте
07 января 2024 11:55

Антон Смольский завоевал третье золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте

Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону
05 января 2024 11:20

Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

«Оттепели ждать не стоит». Белорусские биатлонисты остаются без международных стартов
24 сентября 2023 19:51

«Оттепели ждать не стоит». Белорусские биатлонисты остаются без международных стартов

НОК и Минспорт приняли участие в акции «Беларусь помнит» в преддверии Дня Победы
05 мая 2023 15:07

НОК и Минспорт приняли участие в акции «Беларусь помнит» в преддверии Дня Победы

Сергей Ковальчук на Кубке Содружества в Раубичах: появляются новые звёздочки в нашем биатлоне. Они громко о себе заявят
19 января 2023 11:14

Сергей Ковальчук на Кубке Содружества в Раубичах: появляются новые звёздочки в нашем биатлоне. Они громко о себе заявят

Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами
25 сентября 2022 20:25

Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами

«Будем работать над ошибками». Белорусские биатлонисты поделились впечатлениями от Кубка Содружества
29 августа 2022 18:18

«Будем работать над ошибками». Белорусские биатлонисты поделились впечатлениями от Кубка Содружества

Как национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту?
23 июля 2022 14:26

Как национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту?

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону
12 мая 2022 19:46

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону