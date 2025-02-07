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В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»

07 февраля 2025 08:36
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Все лучшие – на одной лыжне. В Раубичах стартовал финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркие победы наших профессиональных стреляющих лыжников из года в год вдохновляют сотни юношей и девушек на занятия этим видом спорта.

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»-2

Атмосфера в Раубичах 7 февраля незабываемая. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие более 14 тысяч ребят. Они прошли многоступенчатый отбор. Вначале – в районах. Затем – в области. И только самые быстрые и меткие добрались до финала. Традиционно, главный этап проходит в Раубичах. 7 февраля – первый соревновательный день. В программе – спринтерские гонки в трех возрастных категориях. Первыми на линию старта выйдут мальчики младшей группы, им не более 11 лет. Настроение у участников боевое каждый хочет победить.

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»-4

Алексей Коваленко, участник республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:
Я хочу войти в тройку, чтобы все получилось. Я буду бороться, стараться.

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»-6

Ульяна Гребейникова, участница республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:
Я хочу, чтобы наш Минск стал первым. Поэтому нужно всех обгонять.

В Раубичах стартовал финал турнира по биатлону «Снежный снайпер»-8

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Дети должны быть энергичны сами по себе, должны быть мотивированы, стремиться, бороться, показывать результат. Не важно, какое место он сегодня займет. Главное, чтобы у него не пропало желание и был стимул продолжать заниматься спортом.

Нужно отметить, что все ребята которые выступают на «Снежном снайпере», не являются воспитанниками специализированных спортивных школ. Тем не менее, некоторые результаты участников уже на стадии отбора приятно удивляют специалистов. Победителей и призеров ждут заслуженные медали и дипломы, а для всех финалистов Президентский спортивный клуб традиционно подготовил приятные сувениры. К слову, и соревновательную экипировку ребята оставляют себе на память о турнире.

# Спортивные соревнования # Биатлон # Олег Рыженков

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