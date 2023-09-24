«Оттепели ждать не стоит». Белорусские биатлонисты остаются без международных стартов

В ноябре и мужская, и женская команды Беларуси стартуют на этапах Кубка России, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Наталья Нерода, корреспондент:

Чемпионат Беларуси по летнему биатлону собрал не только представителей национальной команды, Здесь также соревновались юниоры и юниорки. На одной площадке представлено настоящее и будущее нашего биатлона.

Успешное возвращение Анны Сола и Ирины Лещенко – яркая и приятная примета чемпионата Беларуси. В первой же официальной гонке после рождения ребенка, спринтерской, Анна отстрелялась на ноль и привезла серебряному призеру Дарье Кудаевой 2,5 минуты. Третьей финишировала Ирина Лещенко. В женской команде по биатлону некомплект. Динара Смольская ожидает ребенка, она пока вне большого биатлона. Анна Сола и Ирина Лещенко вновь подтвердили свой класс на трассе – девушки основные номера сборной.

Олег Рыженков, старший тренер женской команды Беларуси по биатлону:

Еще у нас в команде присутствует молодежь, это три девушки. Кудаева в прошлом году пробовала свои силы в большом взрослом биатлоне, где у нее довольно неплохо получались отдельные гонки. Есть еще молодые девчонки Кулак Лена и Зайцева Алина, которые совсем еще юниорки. Им выступать зимой в ранге юниоров и в этом году, и следующем. Поэтому для них тоже есть определенные задачи. Это прежде всего становление, набираться опыта, проявлять себя, показывать свое мастерство на своем уровне. И где-то небольшую конкуренцию составлять более опытным спортсменкам. В мужской команде все в порядке. Спортсмены даже внутри команды развиваются в конкурентной среде, и есть один ярко выраженный лидер Антон Смольский. Антон в спринте не оставил партнерам по команде никаких шансов.

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки:

Количество мужиков на данный момент в команде 10. Раньше вообще никогда такого не было, чтобы 10 мужиков претендовали на победу в каждой, например, гонке Кубка Содружества. Это на самом деле так. И оттого ребята мотивированы, понимают, для чего они здесь. Сегодня пока наши лидеры в декрете, женские, мы защищаем их тыл.

В этом сезоне у белорусов недостатка в дефиците стартов быть не должно: совместный с россиянами календарь сформирован по аналогии с этапами Кубка мира. И все же надежда на возвращение в мировую биатлонную семью у белорусских спортсменов теплится. Но, как свидетельствует жизнь, шансов объективно мало.

Олег Рыженков:

В биатлоне, скорее всего, оттепели ждать не стоит. Потому что все-таки структура биатлона намного сложнее, чем во многих других видов спорта, и во многом зависит от политических моментов. Поэтому пока надежды какие-то мизерные есть, но в целом глобального сдвига, думаю, пока не предвидится.

Несмотря ни на что, биатлонная жизнь у наших спортсменов продолжается. После чемпионата Беларуси по окончании летнего подготовительного периода наших ребят и девушек ожидает двухнедельная пауза – своеобразное окно. Они будут готовиться по индивидуальной программе и заряжаться новой энергией в преддверии зимнего сезона.