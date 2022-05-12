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Тренер женской сборной Беларуси по биатлону: мы начали организованно работать, запланированы соревнования в России

12 мая 2022 10:35
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты стартовали в новое четырехлетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь сильнейшие стреляющие лыжники находятся в Раубичах, в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Тренер женской сборной Беларуси по биатлону: мы начали организованно работать, запланированы соревнования в России-1

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Биатлонисты мало отдыхают. Не знаю, как другие спортсмены в других видах спорта, но сезон продолжается постоянно. Есть основной сезон, который заканчивается в конце марта – начале апреля. Есть переходный период – это апрель, когда спортсмены обязаны поддерживать свою форму. Не в полном объеме тренировочный процесс выполняют, но все равно поддерживающий тренировочный процесс продолжается, идет постоянно. А сейчас можно сказать, что мы начали организованно работать. В летнем чемпионате мира, наверное, участвовать не будем в этом году, потому что запланированы соревнования с участием российской команды на территории России и на территории Беларуси.

Белорусские биатлонисты начали новый сезон. Какие условия создали для спортсменах в Раубичах? Читайте далее.

# Биатлон # Олег Рыженков # Фотофакт

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