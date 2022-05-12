Тренер женской сборной Беларуси по биатлону: мы начали организованно работать, запланированы соревнования в России

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Биатлонисты мало отдыхают. Не знаю, как другие спортсмены в других видах спорта, но сезон продолжается постоянно. Есть основной сезон, который заканчивается в конце марта – начале апреля. Есть переходный период – это апрель, когда спортсмены обязаны поддерживать свою форму. Не в полном объеме тренировочный процесс выполняют, но все равно поддерживающий тренировочный процесс продолжается, идет постоянно. А сейчас можно сказать, что мы начали организованно работать. В летнем чемпионате мира, наверное, участвовать не будем в этом году, потому что запланированы соревнования с участием российской команды на территории России и на территории Беларуси.

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