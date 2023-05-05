НОК и Минспорт приняли участие в акции «Беларусь помнит» в преддверии Дня Победы

Новости Беларуси. Представители Национального олимпийского комитета, руководство Минспорта, известные спортсмены в преддверии Дня Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они возложили цветы к стеле «Минск – город-герой» в ходе республиканской акции «Беларусь помнит». Для каждого участника этот праздник, День Победы, особенный. Ведь не осталось ни одной белорусской семьи, которую в годы Великой Отечественной войны не коснулась война. И старшее поколение память о Великой Победе передало своим потомкам.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Участие наших спортсменов, федерации, Национального олимпийского комитета, правительства в этом мероприятии – это память и дань уважения тем людям, которые сложили головы в разных ситуациях в тот период за то, чтобы над нашими головами было ясное и чистое небо.