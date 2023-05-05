НОК и Минспорт приняли участие в акции «Беларусь помнит» в преддверии Дня Победы

Новости Беларуси. Представители Национального олимпийского комитета, руководство Минспорта, известные спортсмены в преддверии Дня Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Представители Национального олимпийского комитета, руководство Минспорта, известные спортсмены в преддверии Дня Победы почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Они возложили цветы к стеле «Минск – город-герой» в ходе республиканской акции «Беларусь помнит». Для каждого участника этот праздник, День Победы, особенный. Ведь не осталось ни одной белорусской семьи, которую в годы Великой Отечественной войны не коснулась война. И старшее поколение память о Великой Победе передало своим потомкам.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Участие наших спортсменов, федерации, Национального олимпийского комитета, правительства в этом мероприятии – это память и дань уважения тем людям, которые сложили головы в разных ситуациях в тот период за то, чтобы над нашими головами было ясное и чистое небо.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Приятно, радостно и гордо за тот народ, за то поколение, которое тогда победило фашизм. Чтобы молодежь сегодняшняя тоже это видела, перенимала и стремилась к тем традициям, которые были заложены в Советском Союзе, в Беларуси, чтобы не забывали подвиг, который совершил народ.