Антон Смольский завоевал третье золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте

Третий день и третья победа. Антон Смольский выиграл все золото домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Сегодня лидеру национальной команды не было равных в масс-старте.

Гонка получилась по-настоящему яркой и непредсказуемой. До последнего огневого рубежа наш спортсмен был за пределами топ-5. Но чистая и быстрая стрельба позволила подняться выше. На последний круг фаворит уходил на второй позиции, уступая первому месту чуть более 8 секунд. Но оставшихся метров дистанции хватило белорусу, чтобы не только нагнать оппонента, но и убежать от его. Таким образом, Смольский оформляет золотой хет-трик перед родной публикой.

Антон Смольский, победитель масс-старта Кубка Содружества по биатлону:

Очень рад, что удалось победить. Сегодня условия непростые – холодно. Рад, что получилось побороть себя на последней стойке и закрыть все мишени.

Олег Рыженков, главный тренер национальной сборной Беларуси по биатлону:

Антон уже не раз проявлял себя в таком амплуа, когда приходил на последний рубеж именно в гонках с массовым стартом. Именно последнюю стрельбу стоя он проводил чисто, что позволяло ему одерживать победы. Такая же ситуация похожая была в Сочи, когда в масс-старте тоже ничего не было понятно до последнего рубежа, когда последняя стрельба решала. Так и сегодня. Молодец! Справился с задачами со своими и победил.