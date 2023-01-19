Сергей Ковальчук на Кубке Содружества в Раубичах: появляются новые звёздочки в нашем биатлоне. Они громко о себе заявят

Новости Беларуси. В Раубичах стартовал четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России в течение четырех дней будут определять лучших из лучших.
Новости Беларуси. В Раубичах стартовал четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России в течение четырех дней будут определять лучших из лучших.
Борьбу за награды проведут более 60 спортсменов, которые неоднократно завоевывали награды крупнейших международных турниров. В воскресенье, 22 января, всех любителей биатлона ждет своеобразный сюрприз, а именно гонка чемпионов. В ней примут участие победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира и Европы разных лет.
Среди них Сергей Новиков, Олег Рыженков, Александр Сыман, Елена Зубрилова, Ольга Назарова, Виктор Майгуров. Для болельщиков в Раубичах организована зона гостеприимства с фудкортом и сувенирными лавками. Можно поучаствовать и в розыгрыше памятных подарков от Белорусской федерации биатлона. Организаторы постарались превратить четвертый этап Кубка Содружества в настоящий праздник спорта.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы сегодня можем увидеть благодаря этим соревнованиям и подтянуть резерв ближайший. У нас не было возможности сегодня многим спортсменам соревноваться с такими сильными конкурентами. И благодаря этому внутренняя конкуренция в команде становится еще сильнее. Подрастают молодые спортсмены. У нас очень хорошо работает Федерация, работают центы. Городок, Новогрудок, Новополоцк. Пожалуйста, сегодня Чаусы. Появляются новые звездочки в нашем биатлоне. И я думаю, в ближайшее время мы о них услышим, и они громко о себе заявят.
Соревнования 19 января открылись женской спринтерской гонкой. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова-Смольская, которая остановилась в шаге от пьедестала. На двух рубежах она допустила два промаха. Тем не менее она попала в цветочную церемонию. А ее главная конкурентка не смогла пробиться даже в топ-10. Это значит, что Алимбекова-Смольская вышла на первое место в общем зачете Кубка Содружества.
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