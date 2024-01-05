Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусские биатлонисты с победы стартовали на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В первой же гонке наш Антон Смольский сумел подняться на высшую ступень пьедестала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему не было равных в спринте. На старт аналогичной дисциплины отправились девушки. В спорткомплексе продолжает работать съемочная группа СТВ.

Светлана Андралович, корреспондент:

В спортивном комплексе «Раубичи» по-прежнему морозно и снежно, но настроение у всех болельщиков самое что ни на есть праздничное. А все потому что в копилке сборной Беларуси есть первое золото третьего этапа Кубка Содружества по биатлону. Антон Смольский не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал уверенный ход по дистанции. Как итог, красивая победа. Россияне Александр Корнеев и Александр Логинов второе и третье места соответственно. Смольский: всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом. Подробнее.

Олег Рыженков, главный тренер национальной команды Беларуси по биатлону:

Золотая медаль Антона Смольского, конечно, порадовала не только нас, но и болельщиков, и всю страну. В целом соревнования, может быть, не совсем удачно прошли для остальных ребят. Конечно, хотелось бы, чтобы остальные выступили получше. Не получилось со стрельбой, не справились ребята: кто-то допускал ошибки на лежке, кто-то – на стойке. В целом в функциональном плане половина команды выглядела не совсем, может быть, ярко. Но золотая медаль – это здорово.