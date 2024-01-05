Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону
Белорусские биатлонисты с победы стартовали на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В первой же гонке наш Антон Смольский сумел подняться на высшую ступень пьедестала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему не было равных в спринте. На старт аналогичной дисциплины отправились девушки.
В спорткомплексе продолжает работать съемочная группа СТВ.
Светлана Андралович, корреспондент:
В спортивном комплексе «Раубичи» по-прежнему морозно и снежно, но настроение у всех болельщиков самое что ни на есть праздничное. А все потому что в копилке сборной Беларуси есть первое золото третьего этапа Кубка Содружества по биатлону. Антон Смольский не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал уверенный ход по дистанции. Как итог, красивая победа. Россияне Александр Корнеев и Александр Логинов второе и третье места соответственно.
Смольский: всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом. Подробнее.
Олег Рыженков, главный тренер национальной команды Беларуси по биатлону:
Золотая медаль Антона Смольского, конечно, порадовала не только нас, но и болельщиков, и всю страну. В целом соревнования, может быть, не совсем удачно прошли для остальных ребят. Конечно, хотелось бы, чтобы остальные выступили получше. Не получилось со стрельбой, не справились ребята: кто-то допускал ошибки на лежке, кто-то – на стойке. В целом в функциональном плане половина команды выглядела не совсем, может быть, ярко. Но золотая медаль – это здорово.
Светлана Андралович:
Женщинам предстоит преодолеть 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Нашу страну представляют шесть спортсменок. Напомню, что общий зачет возглавляет россиянка Виктория Сливко. Безусловно, наши медальные надежды и амбиции связаны в первую очередь с Анной Солой. Она славится своим быстрым ходом по дистанции, а поддержка родных трибун будет только добавлять к скорости и приближать к финишу.
Все заряжены, мотивированы и настроены на самый-самый высокий результат. Мы продолжаем следить за гонкой.