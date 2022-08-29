«Будем работать над ошибками». Белорусские биатлонисты поделились впечатлениями от Кубка Содружества

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты вернулись из Сочи, где завершился первый этап Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встретил спортсменов и подвел итоги их выступлений корреспондент Артем Шукалович.
Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты вернулись из Сочи, где завершился первый этап Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встретил спортсменов и подвел итоги их выступлений корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Первый этап Кубка Содружества принес нашим биатлонистам три медали, две из которых высшей пробы завоевала Динара Алимбекова. Теперь атлеты вернулись домой. И впереди у них подготовка к новым стартам. А мы же вспомним, как проходил уже состоявшийся Кубок Содружества.
Безусловно, главной героиней первого этапа Кубка Содружества стала Динара Алимбекова. Парни тоже в стороне не остались. Серебро масс-старта завоевал Антон Смольский. Отметим, что Динара и Антон на родину пока что не вернулись. Их приезд ожидается 30 августа. Однако не только лидеры сборной показывали достойные результаты. Другие наши спортсмены пусть и не дотянулись до пьедестала почета, но смотрелись не хуже своих соперников.
Алина Пильчук, участница первого этапа Кубка Содружества:
Конечно, не хватало горной подготовки. Старались, отдавали силы, будем работать над ошибками. В целом выступили неплохо. У нас есть лидер команды, есть за кем тянуться. Будем стремиться. Я не думаю, что по роллерам стоит слишком сильно оценивать ситуацию. Некоторые спортсмены боятся прохождения спусков. На лыжах объективнее судить и на лыжах комфортнее передвигаться, но по роллерам сейчас будет этап дома в «Раубичах», поэтому мы настраиваемся хорошо его провести.
Тренерский штаб прошедшим стартом остался доволен. Лидеры сборной, как и планировалось, показывают хорошие результаты. Главная задача наставников на данный момент – дать спортсменам возможность выступать. Ведь нет тренировки лучше, чем соревнования.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Результаты лидеры показали очень высокие, достойные, соответствующие своему уровню. Молодежь получила хороший опыт соревнований. Никаких задач мы на эти соревнования пока не ставили, потому что это первый старт, август. Многие еще в функциональном плане не готовы выступать на высоком уровне, тем более в горах. В целом соревнования удачно проведены, и команда выступила очень достойно. Три медали – две Динара, одну Антон. Все пока здорово.
Впереди у биатлонистов еще один летний старт. Второй этап Кубка Содружества вскоре примут «Раубичи». Будем следить и ждать от наших атлетов высоких результатов.