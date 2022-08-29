«Будем работать над ошибками». Белорусские биатлонисты поделились впечатлениями от Кубка Содружества

Артем Шукалович, корреспондент: Первый этап Кубка Содружества принес нашим биатлонистам три медали, две из которых высшей пробы завоевала Динара Алимбекова. Теперь атлеты вернулись домой. И впереди у них подготовка к новым стартам. А мы же вспомним, как проходил уже состоявшийся Кубок Содружества.

Безусловно, главной героиней первого этапа Кубка Содружества стала Динара Алимбекова. Парни тоже в стороне не остались. Серебро масс-старта завоевал Антон Смольский. Отметим, что Динара и Антон на родину пока что не вернулись. Их приезд ожидается 30 августа. Однако не только лидеры сборной показывали достойные результаты. Другие наши спортсмены пусть и не дотянулись до пьедестала почета, но смотрелись не хуже своих соперников.

Алина Пильчук, участница первого этапа Кубка Содружества:

Конечно, не хватало горной подготовки. Старались, отдавали силы, будем работать над ошибками. В целом выступили неплохо. У нас есть лидер команды, есть за кем тянуться. Будем стремиться. Я не думаю, что по роллерам стоит слишком сильно оценивать ситуацию. Некоторые спортсмены боятся прохождения спусков. На лыжах объективнее судить и на лыжах комфортнее передвигаться, но по роллерам сейчас будет этап дома в «Раубичах», поэтому мы настраиваемся хорошо его провести.

Тренерский штаб прошедшим стартом остался доволен. Лидеры сборной, как и планировалось, показывают хорошие результаты. Главная задача наставников на данный момент – дать спортсменам возможность выступать. Ведь нет тренировки лучше, чем соревнования.