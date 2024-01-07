Антон Смольский: я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси

Две гонки и две награды высшей пробы. Белорусские биатлонисты ярко проявили себя в заключительный день домашнего этапа Кубка Содружества, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Настоящей звездой домашнего турнира стал лидер нашей мужской сборной Антон Смольский. В декабря белорус выступал на этапе в Уфе. И там гонки у него совсем не задались. 5-е, 17-е, 18-е места и потеря желтой майки лидера – таков итог российского старта. Однако наш серебряный призер Пекина сделал работу над ошибками, продолжил упорно трудиться и к этапу дома подошел во всеоружии. За это и был вознагражден. Золотой требл на глазах родных болельщиков – это определенно лучший приз. Также Антон вернул себе лидерство в общем зачете. При этом отметим, что это уже второй золотой хет-трик Смольского в нынешнем сезоне. В сентябре в Сочи он также был вне конкуренции.

Антон Смольский, победитель масс-старта Кубка Содружества по биатлону:

Это уже опыт, поэтому живем сегодняшним днем, работаем на будущее, делаем все возможное. Я надеюсь, у нас получится забрать Кубок Содружества и оставить его в Беларуси.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

Медали – их всего три каждый день, поэтому достаточно сложно их завоевывать, учитывая то, какой состав сборной России. В качественном варианте у них исполнительность гораздо больше. И претендентов на победу, на завоевание медалей тоже гораздо больше. Да, у нас есть и Дима Лазовский, и Никита Лобастов, которые периодически могут завоевывать медали, Ваня Тулатин в прошлом году отличался. Но все равно у нас не так много спортсменов, которые потенциально могут постоянно завоевывать медали. Тем не менее такой результат все равно классный. Три золотые медали, если взять в процентном соотношении, то это здорово.

Ярким и эмоционально разным получился этап для Анны Солы. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в спринте и гонке преследования осталась за пределами топ-10. Однако в сложной ситуации она мотивационные ориентиры не утратила. В воскресенье белоруска сумела проявить силу и твердость характера, завоевав золото в масс-старте. Причем на последнем круге серьезную борьбу навязала россиянка Тамара Дербушева. Но Анна выстояла, и в Раубичах в четвертый раз за три дня прозвучал белорусский гимн.