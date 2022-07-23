Как национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту?

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту – Кубку Содружества, который намечен на конец августа. Примет международный старт Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как идет подготовка и на что нацелены белорусы, узнавала Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы думаете, что летом нельзя поиграть в снежки? В Беларуси в Раубичах легко! Снег здесь отменный. Правда, в июле его маловато для биатлонистов, поэтому национальная команда предпочитает лыжероллерные трассы, ну и, конечно же, стрельбище. Сейчас ребята готовятся к первому этапу Кубка Содружества, который примут в Сочи.

Для белорусов высокогорье в 2014-м получилось счастливым. Именно там Дарья Домрачева смогла стать трехкратной олимпийской чемпионкой. Сейчас на олимпийских трассах пройдет летний биатлон. Беларусь представят все сильнейшие стреляющие лыжники. Как мужчины, так и женщины, а также молодые и перспективные.

Олег Рыженков, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:

Мотивация, особенно у молодых ребят, – это прежде всего дотянуться до тех спортсменов, которые показывают очень высокие результаты. Это в первую очередь. Ну и впоследствии стать тоже такими же сильными спортсменами, как и те, с которыми они сегодня работают бок о бок. А у старших мотивация – это, конечно, выступление. У любого спортсмена есть мотивация выступления на соревнованиях. Они необходимы, без соревнований спортсмен – это не спортсмен.

Сегодня в женской команде ощутима внутренняя конкуренция. Сразу три красавицы-спортсменки метят в лидеры. Пока им это трудновато, но перспективы большие. Алина Пильчук, Юлия Ковалевская и Дарья Кудаева дружны, но вне тренировок. Читайте здесь.

Летняя подготовка для большей части биатлонистов очень тяжелая. В отличие от зимней здесь иное скольжение и техническое передвижение. Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат». Подробности.