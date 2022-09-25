Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами

Новости Беларуси. Чем живет наша сборная по биатлону, куда вострит лыжи и на что рассчитывает, узнавали у старших тренеров. Олега Рыженкова, исключительно женского специалиста, и Романа Синиченко, он строит мужчин для большого дела.
Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая:
Сервисмены имеют высшее образование?
Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:
Конечно, практически все.
Юлия Силипицкая:
Какое, техническое?
Олег Рыженков, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:
Они все бывшие спортсмены. С годами приобретается опыт, не сразу все получается.
Юлия Силипицкая:
То есть это пенсионеры?
Олег Рыженков:
Почему пенсионеры?
«Молодые спортсмены, кто не смог раскрыться». Кто такие сервисмены?
Юлия Силипицкая:
Есть у них главный тренер, потом – старший, потом – сервисмен.
Олег Рыженков
Молодые спортсмены, кто не смог раскрыться в свои годы, пройти дальше в высший спорт. Многие из них хотят попробовать себя в роли сервисменов.
Юлия Силипицкая:
Роман, вы хотели бы быть сервисменом?
Роман Синиченко:
У меня немножко другие задачи. Это защита кандидатской диссертации «Управление тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации».
Юлия Силипицкая:
На чем ваша работа основана?
Роман Синиченко:
На экспериментах. Их было достаточно, благодаря им я и вышел на определенный результат. Искал взаимосвязь из тренировочной нагрузки и метаболического ответа организма на основе биохимических показателей. Мы знаем индивидуально, какая нагрузка какой дала сдвиг биохимических показателей. И непосредственно корректировать тренировочную нагрузку
Олег Рыженков:
Роман Павлович всегда был привержен научного подхода в тренировочном процессе. Вчера буквально стояли и разговаривали про Олимпиаду-80 на стадионе «Динамо». Олимпиада-80, – я говорю, – 5-й класс как раз закончил. Помню, как мишку поднимали. Роман Павлович говорит: а я родился только через 7 лет. Олимпиаду все смотрели.
Юлия Силипицкая:
А новости спорта?
Олег Рыженков:
Смотрел. Я комментаторов знаю. Озеров, например.
Юлия Силипицкая:
Озерова знает даже Роман Павлович.
Олег Рыженков:
Биатлон я не помню, показывали или нет, но лыжные гонки. У нас директор школы принес телевизор – он тоже любил спорт – поставил на стол, и все классы были освобождены от уроков и смотрели лыжные гонки.
Юлия Силипицкая:
А как вы мотивируете девочек?
Олег Рыженков:
Добрым словом.
Юлия Силипицкая:
Ругаетесь?
«Мне нравится вспомнить какого-нибудь биатлониста». Об особенностях подготовки
Олег Рыженков:
Конечно, еще как.
Роман Синиченко:
По поводу мотивации. Иногда мне нравится вспомнить какого-нибудь биатлониста: интересно, Легрейд, Йоханнес тоже уходят с тренировки? И он сразу пошел.
Юлия Силипицкая:
А у вас есть максимализм?
Роман Синиченко:
Есть, но, наверное, уже не подростковый.
Юлия Силипицкая:
А у вас?
Олег Рыженков:
У каждого тренера так же, как у спортсмена, есть максимализм.
Юлия Силипицкая:
Когда вы себе ставили максимальные задачи последний раз?
Олег Рыженков:
Каждый день практически.
Юлия Силипицкая:
Утихли ваши эмоции по поводу Кубка Содружества или их вообще не было?
Олег Рыженков:
Если честно, после чемпионатов и кубков мира, Олимпийских игр на этих соревнованиях я как тренер себя чувствовал абсолютно спокойно. Такого эмоционального подъема, как на Кубке мира или Олимпиаде, нет.
На стрельбище запрещена любая информация, но есть своего рода уловки
Роман Синиченко:
Я переживаю очень сильно всегда за результат. Очень тяжело стоять на рубеже. Раньше старший тренер, в прошлом сезоне – Андрей Викторович Падин на рубеже стоял. Я всегда на трассе. Там ты можешь пробежать, покричать, похлопать. На стрелковом рубеже, где непосредственно зона тишины, где невозможно проявить те эмоции, когда хотел крикнуть, поддержать, помочь.
Олег Рыженков:
На стрельбище запрещена любая информация, любые подсказки. Есть своего рода уловки, которые можно использовать. Допустим, когда спортсмен приходит, он всегда ложится на тот пристрелочный щит, на котором пристреливался. Тренер стоит напротив. Я говорю в рацию, куда попадают пули, Роман Павлович, например, на трассе стоит. А спортсмен слышит, как тренер говорит в рацию.
Роман Синиченко:
Сейчас у нас опять начался тренировочный процесс, поэтому мы все эмоции опять направляем в тренировки. Уже все проанализировали, сделали выводы. Если мы в соревнования стреляем: 13-я секунда – первый выстрел, 25-я – уходим, мы это должны и на тренировках отрабатывать, один и тот же ритм. Даже если тренировка не развивающая, спокойная.
Юлия Силипицкая:
Старт белорусский. Это был основной?
Олег Рыженков:
Все-таки зимний этап, который будет проходить в Беларуси, – это будет как один из основных стартов в сезоне, который будет в январе. Мы в этом году перед собой цели ставили – выйти на пик формы к тем стартам, которые будут проходить параллельно, к чемпионату мира.
«Вся подготовительная работа проходит именно в летний период»
Юлия Силипицкая:
Летний биатлон – это все равно подготовительный к зимнему или это два разных вида?
Олег Рыженков:
Не совсем разные. Таких принципиальных отличий в них только в том, что зимой бежишь на лыжах, а зимой бежишь на роллерах.
Юлия Силипицкая:
Халатно отнестись к летнему биатлону не получится?
Олег Рыженков:
Не получится. Вся подготовительная работа проходит именно в летний период. С мая по октябрь. С октября переходим на специальную работу на лыжах, там промежуток времени до соревнований остается небольшой. Мы буквально за месяц, две-три недели адаптируемся к лыжам. Мировые тенденции идут к тому, что все улучшается: качество инвентаря, смазки, технические возможности. Очень большой пласт спортсменов, которые плюс-минус одинаковы по своему уровню подготовки. Здесь уже вступает в силу и психология (стрелковая часть – умение справляться со стрессовой ситуацией на рубеже), и технические возможности. Это как Formula-1: у кого технические возможности выше, те и начинают выигрывать.
Роман Синиченко:
Я вижу резерв именно в голове, именно в отношении к делу, в каких-то тактических установках.
Олег Рыженков:
Я вам больше скажу. Перед биатлоном я занимался шахматами – думать начал.
Роман Синиченко:
Я был чемпионом первенства Беларуси по прыжкам в высоту и метанию копья.
Юлия Силипицкая:
Судя по вашим ногам, вы очень похожи на Недосекова, практически двойник.
Роман Синиченко:
Максима я буквально на днях встретил в диспансере. Молодец, привет ему.
Юлия Силипицкая:
Наблюдаете за другими видами спорта?
Роман Синиченко:
Да, мне очень нравится не только биатлон, но и циклические виды спорта. Легкая атлетика, плавание, сильно у них развита наука.
«Мне посчастливилось поработать с различными тренерами». Об учителях в биатлоне
Юлия Силипицкая:
Прошли большую школу. Кто у вас учитель?
Олег Рыженков:
Мне посчастливилось поработать с различными тренерами и получить международный опыт с тем же Клаусом Зибертом, Эдером. На сегодня наш белорусский тренер Королькевич Владимир Борисович, который работал с командами. С нами работал австриец два года, до сих пор немножко помогает нам. Есть база данных по тем планам подготовки, которые были и 10-15 лет назад, они у меня все есть, вся аналитика тренировочного процесса.
Роман Синиченко:
Все, кто сейчас находится в составе национальной команды, сейчас это семь спортсменов. И все семеро могут в биатлоне. Мне очень нравятся эстафетные гонки. У каждого спортсмена при должном старании, желании, грамотном научном подходе в построении тренировочных нагрузок.
Олег Рыженков:
По девочкам, как я уже и сказал, мы ожидаем, что те девочки, которые ушли в декрет, в следующем году станут в строй. У нас ушла Сола и Лещенко Ирина. Когда они вернутся, коллектив станет более боеспособным и преемственность поколений сгладится. Молодые девочки на сегодня не могут конкурировать даже в тренировочном процессе с той же Алимбековой. Она очень часто проводит тренировки индивидуально или с мужским коллективом, то есть какие-то стрелковые составляющие. Молодые девочки, для них на сегодня нужно создать хорошую базовую подготовку.
Юлия Силипицкая:
Вы готовы, если бы сказали, что через неделю мы едем на этапы Кубка мира, конкурировать?
Роман Синиченко:
Мы будем готовы. Нет градации: это Кубок мира, это национальный. Мы готовимся всегда, стараемся достигнуть максимальных показателей.
«Не участвуя в последних этапах Кубка мира, команда сохранила квоту в пять человек»
Юлия Силипицкая:
Где могут наши ребята проявить себя?
Роман Синиченко:
В каждой гонке. Мы занимали пятую строчку в мировом рейтинге и Кубке наций. Они способны и сейчас конкурировать.
Олег Рыженков:
Даже не участвуя в последних этапах Кубка мира, команда сохранила квоту в пять человек, которая у нас была. Но мы, наверное, не смогли бы закрыть всю квоту, учитывая, что у нас две девушки хотят стать мамами. А то, что соревнования у нас не завтра и не послезавтра – все российские старты, в которых мы планируем участие, соответствуют международному календарю. Параллельно кубкам мира будут проходить этапы Кубка России, в которых мы планируем участвовать, правда, не во всех. Основные старты для нас будут оставаться кубки Содружества и чемпионат России, который будет проходить в конце сезона, в марте. Мы планируем опять выступить и показать тот результат, на который мы хотели бы выйти.