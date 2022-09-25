Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами

Новости Беларуси. Чем живет наша сборная по биатлону, куда вострит лыжи и на что рассчитывает, узнавали у старших тренеров. Олега Рыженкова, исключительно женского специалиста, и Романа Синиченко, он строит мужчин для большого дела. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая:

Сервисмены имеют высшее образование?

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:

Конечно, практически все. Юлия Силипицкая:

Какое, техническое?

Олег Рыженков, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:

Они все бывшие спортсмены. С годами приобретается опыт, не сразу все получается. Юлия Силипицкая:

То есть это пенсионеры? Олег Рыженков:

Почему пенсионеры? «Молодые спортсмены, кто не смог раскрыться». Кто такие сервисмены? Юлия Силипицкая:

Есть у них главный тренер, потом – старший, потом – сервисмен. Олег Рыженков

Молодые спортсмены, кто не смог раскрыться в свои годы, пройти дальше в высший спорт. Многие из них хотят попробовать себя в роли сервисменов. Юлия Силипицкая:

Роман, вы хотели бы быть сервисменом?

Роман Синиченко:

У меня немножко другие задачи. Это защита кандидатской диссертации «Управление тренировочным процессом биатлонистов высокой квалификации». Юлия Силипицкая:

На чем ваша работа основана? Роман Синиченко:

На экспериментах. Их было достаточно, благодаря им я и вышел на определенный результат. Искал взаимосвязь из тренировочной нагрузки и метаболического ответа организма на основе биохимических показателей. Мы знаем индивидуально, какая нагрузка какой дала сдвиг биохимических показателей. И непосредственно корректировать тренировочную нагрузку Олег Рыженков:

Роман Павлович всегда был привержен научного подхода в тренировочном процессе. Вчера буквально стояли и разговаривали про Олимпиаду-80 на стадионе «Динамо». Олимпиада-80, – я говорю, – 5-й класс как раз закончил. Помню, как мишку поднимали. Роман Павлович говорит: а я родился только через 7 лет. Олимпиаду все смотрели. Юлия Силипицкая:

А новости спорта? Олег Рыженков:

Смотрел. Я комментаторов знаю. Озеров, например. Юлия Силипицкая:

Озерова знает даже Роман Павлович. Олег Рыженков:

Биатлон я не помню, показывали или нет, но лыжные гонки. У нас директор школы принес телевизор – он тоже любил спорт – поставил на стол, и все классы были освобождены от уроков и смотрели лыжные гонки. Юлия Силипицкая:

А как вы мотивируете девочек? Олег Рыженков:

Добрым словом. Юлия Силипицкая:

Ругаетесь? «Мне нравится вспомнить какого-нибудь биатлониста». Об особенностях подготовки Олег Рыженков:

Конечно, еще как. Роман Синиченко:

По поводу мотивации. Иногда мне нравится вспомнить какого-нибудь биатлониста: интересно, Легрейд, Йоханнес тоже уходят с тренировки? И он сразу пошел.

Юлия Силипицкая:

А у вас есть максимализм? Роман Синиченко:

Есть, но, наверное, уже не подростковый. Юлия Силипицкая:

А у вас? Олег Рыженков:

У каждого тренера так же, как у спортсмена, есть максимализм. Юлия Силипицкая:

Когда вы себе ставили максимальные задачи последний раз? Олег Рыженков:

Каждый день практически. Юлия Силипицкая:

Утихли ваши эмоции по поводу Кубка Содружества или их вообще не было? Олег Рыженков:

Если честно, после чемпионатов и кубков мира, Олимпийских игр на этих соревнованиях я как тренер себя чувствовал абсолютно спокойно. Такого эмоционального подъема, как на Кубке мира или Олимпиаде, нет. На стрельбище запрещена любая информация, но есть своего рода уловки Роман Синиченко:

Я переживаю очень сильно всегда за результат. Очень тяжело стоять на рубеже. Раньше старший тренер, в прошлом сезоне – Андрей Викторович Падин на рубеже стоял. Я всегда на трассе. Там ты можешь пробежать, покричать, похлопать. На стрелковом рубеже, где непосредственно зона тишины, где невозможно проявить те эмоции, когда хотел крикнуть, поддержать, помочь. Олег Рыженков:

На стрельбище запрещена любая информация, любые подсказки. Есть своего рода уловки, которые можно использовать. Допустим, когда спортсмен приходит, он всегда ложится на тот пристрелочный щит, на котором пристреливался. Тренер стоит напротив. Я говорю в рацию, куда попадают пули, Роман Павлович, например, на трассе стоит. А спортсмен слышит, как тренер говорит в рацию.

Роман Синиченко:

Сейчас у нас опять начался тренировочный процесс, поэтому мы все эмоции опять направляем в тренировки. Уже все проанализировали, сделали выводы. Если мы в соревнования стреляем: 13-я секунда – первый выстрел, 25-я – уходим, мы это должны и на тренировках отрабатывать, один и тот же ритм. Даже если тренировка не развивающая, спокойная. Юлия Силипицкая:

Старт белорусский. Это был основной? Олег Рыженков:

Все-таки зимний этап, который будет проходить в Беларуси, – это будет как один из основных стартов в сезоне, который будет в январе. Мы в этом году перед собой цели ставили – выйти на пик формы к тем стартам, которые будут проходить параллельно, к чемпионату мира. «Вся подготовительная работа проходит именно в летний период» Юлия Силипицкая:

Летний биатлон – это все равно подготовительный к зимнему или это два разных вида? Олег Рыженков:

Не совсем разные. Таких принципиальных отличий в них только в том, что зимой бежишь на лыжах, а зимой бежишь на роллерах. Юлия Силипицкая:

Халатно отнестись к летнему биатлону не получится? Олег Рыженков:

Не получится. Вся подготовительная работа проходит именно в летний период. С мая по октябрь. С октября переходим на специальную работу на лыжах, там промежуток времени до соревнований остается небольшой. Мы буквально за месяц, две-три недели адаптируемся к лыжам. Мировые тенденции идут к тому, что все улучшается: качество инвентаря, смазки, технические возможности. Очень большой пласт спортсменов, которые плюс-минус одинаковы по своему уровню подготовки. Здесь уже вступает в силу и психология (стрелковая часть – умение справляться со стрессовой ситуацией на рубеже), и технические возможности. Это как Formula-1: у кого технические возможности выше, те и начинают выигрывать. Роман Синиченко:

Я вижу резерв именно в голове, именно в отношении к делу, в каких-то тактических установках.

Олег Рыженков:

Я вам больше скажу. Перед биатлоном я занимался шахматами – думать начал. Роман Синиченко:

Я был чемпионом первенства Беларуси по прыжкам в высоту и метанию копья. Юлия Силипицкая:

Судя по вашим ногам, вы очень похожи на Недосекова, практически двойник. Роман Синиченко:

Максима я буквально на днях встретил в диспансере. Молодец, привет ему. Юлия Силипицкая:

Наблюдаете за другими видами спорта? Роман Синиченко:

Да, мне очень нравится не только биатлон, но и циклические виды спорта. Легкая атлетика, плавание, сильно у них развита наука. «Мне посчастливилось поработать с различными тренерами». Об учителях в биатлоне Юлия Силипицкая:

Прошли большую школу. Кто у вас учитель? Олег Рыженков:

Мне посчастливилось поработать с различными тренерами и получить международный опыт с тем же Клаусом Зибертом, Эдером. На сегодня наш белорусский тренер Королькевич Владимир Борисович, который работал с командами. С нами работал австриец два года, до сих пор немножко помогает нам. Есть база данных по тем планам подготовки, которые были и 10-15 лет назад, они у меня все есть, вся аналитика тренировочного процесса. Роман Синиченко:

Все, кто сейчас находится в составе национальной команды, сейчас это семь спортсменов. И все семеро могут в биатлоне. Мне очень нравятся эстафетные гонки. У каждого спортсмена при должном старании, желании, грамотном научном подходе в построении тренировочных нагрузок. Олег Рыженков:

По девочкам, как я уже и сказал, мы ожидаем, что те девочки, которые ушли в декрет, в следующем году станут в строй. У нас ушла Сола и Лещенко Ирина. Когда они вернутся, коллектив станет более боеспособным и преемственность поколений сгладится. Молодые девочки на сегодня не могут конкурировать даже в тренировочном процессе с той же Алимбековой. Она очень часто проводит тренировки индивидуально или с мужским коллективом, то есть какие-то стрелковые составляющие. Молодые девочки, для них на сегодня нужно создать хорошую базовую подготовку. Юлия Силипицкая:

Вы готовы, если бы сказали, что через неделю мы едем на этапы Кубка мира, конкурировать?