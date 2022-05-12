«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты приступили к тренировкам в новом олимпийском цикле. Подготовка сильнейших стреляющих лыжников началась на родине, в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в «Раубичах», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Понятно, что снега в Беларуси уже нет, зато в распоряжении команды прекрасные роллерные трассы, тренажерные залы, два стрельбища – открытое и тир. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На первый взгляд кажется, что это упражнение сможет сделать каждый, но как только ты становишься в упор, сразу понимаешь: профессионалам тяжело, не говоря об обычном смертном. Каждое упражнение повторяется в течение минуты, в таком комплексе их 20. Здесь главное – амплитуда. Это только разминка перед основной силовой нагрузкой.

А вообще залу предшествовал легкий кросс и часовая в тире. Вот так пролетают четыре часа утренней тренировки сборной Беларуси по биатлону. В «Раубичах» национальная команда полным составом открыла новый сезон, и теперь все олимпийцы, призеры и участники Пекина-2022, а также ближайший резерв готовятся к соревнованиям в России, которые запланированы на август.

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Надо закладывать ту основу, базу, которая потом пригодится, на которую потом мы будем накладывать те скоростные возможности, функциональные возможности, разгоняться перед Олимпийскими играми, чтобы показывать серьезные результаты (подробнее тут).

Если девчата предпочитают локацию в закрытом тире, то ребята, в числе которых и серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский, обосновались в хоккейной коробке. Условия в «Раубичах» для тренировок идеальные, собственно, как и для восстановления. Настроение в команде боевое и оптимистичное.

Дмитрий Лазовский, спортсмен национальной команды Беларуси по биатлону:

Отпуск хорошо провел. Готов. Настроение нормальное, рабочее. Настроен на работу.