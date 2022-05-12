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«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону

12 мая 2022 19:46
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты приступили к тренировкам в новом олимпийском цикле. Подготовка сильнейших стреляющих лыжников началась на родине, в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в «Раубичах», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Понятно, что снега в Беларуси уже нет, зато в распоряжении команды прекрасные роллерные трассы, тренажерные залы, два стрельбища – открытое и тир.  

Тему продолжит Юлия Силипицкая.  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-1

На первый взгляд кажется, что это упражнение сможет сделать каждый, но как только ты становишься в упор, сразу понимаешь: профессионалам тяжело, не говоря об обычном смертном. Каждое упражнение повторяется в течение минуты, в таком комплексе их 20. Здесь главное – амплитуда. Это только разминка перед основной силовой нагрузкой.  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-4

А вообще залу предшествовал легкий кросс и часовая в тире. Вот так пролетают четыре часа утренней тренировки сборной Беларуси по биатлону. В «Раубичах» национальная команда полным составом открыла новый сезон, и теперь все олимпийцы, призеры и участники Пекина-2022, а также ближайший резерв готовятся к соревнованиям в России, которые запланированы на август.  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-7

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:  
Надо закладывать ту основу, базу, которая потом пригодится, на которую потом мы будем накладывать те скоростные возможности, функциональные возможности, разгоняться перед Олимпийскими играми, чтобы показывать серьезные результаты (подробнее тут).  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-10

Если девчата предпочитают локацию в закрытом тире, то ребята, в числе которых и серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский, обосновались в хоккейной коробке. Условия в «Раубичах» для тренировок идеальные, собственно, как и для восстановления. Настроение в команде боевое и оптимистичное.  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-13

Дмитрий Лазовский, спортсмен национальной команды Беларуси по биатлону:  
Отпуск хорошо провел. Готов. Настроение нормальное, рабочее. Настроен на работу.  

«Отпуск хорошо провёл». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону-16

В сегодняшней непростой для спортсменов ситуации на международной арене самое главное – это мотивация. А это не что иное, как вера. Вера в то, что все образуется, и на смену запрета придет череда стартов, к которым наши ребята будут готовы. Готовы, чтобы побеждать.  

«Ситуация во всем мире сложная». Ирина Лещенко о подготовке к стартам и глобальных целях (читать далее).  

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Олег Рыженков # Дмитрий Лазовский # Антон Смольский # Фотофакт

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