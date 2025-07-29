В Военной академии прошла лекция посла Китая, посвящённая развитию ШОС

Одна из побед белорусской дипломатии – безусловно, членство нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества. Вот уже больше года Минск в этом авторитетном клубе геополитических единомышленников. О растущем авторитете этой площадки, а также бонусах для Беларуси говорили в Военной академии. С лекцией для курсантов и сотрудников выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Вэньчуань подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая страны с богатой историей и культурным наследием, играет ключевую роль в формировании многополярного мира. Укрепление оборонного взаимодействия, совместные усилия в борьбе с наркотрафиком, общие рецепты решения экологических проблемам – приоритеты ШОС во многом схожи с главными векторами внешней политики и Беларуси, и Китая. Инициатива «Один пояс – один путь», предложенная КНР, открывает новые возможности для развития инфраструктуры, торговли и инвестиций в регионе ШОС. Немало на встрече говорили и об отношениях Минска и Пекина. Два государства вышли на уровень стратегического всепогодного партнерства.