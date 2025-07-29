В Военной академии прошла лекция посла Китая, посвящённая развитию ШОС
Одна из побед белорусской дипломатии – безусловно, членство нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества. Вот уже больше года Минск в этом авторитетном клубе геополитических единомышленников.
О растущем авторитете этой площадки, а также бонусах для Беларуси говорили в Военной академии. С лекцией для курсантов и сотрудников выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чжан Вэньчуань подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая страны с богатой историей и культурным наследием, играет ключевую роль в формировании многополярного мира. Укрепление оборонного взаимодействия, совместные усилия в борьбе с наркотрафиком, общие рецепты решения экологических проблемам – приоритеты ШОС во многом схожи с главными векторами внешней политики и Беларуси, и Китая.
Инициатива «Один пояс – один путь», предложенная КНР, открывает новые возможности для развития инфраструктуры, торговли и инвестиций в регионе ШОС. Немало на встрече говорили и об отношениях Минска и Пекина. Два государства вышли на уровень стратегического всепогодного партнерства.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
ШОС для нас как общая семья. Мы проводим такое хорошее мероприятие. Я не думаю, что это чтение лекции. Это как форум, как круглый стол. Я рассказывал то, что я знаю про ШОС, поскольку несколько лет занимался вопросом ШОС в МИДе Китая. И выслушал важные мнения, советы студентов, преподавателей Военной академии.
Я замечу, что у курсантов большой интерес к нашей организации. И на основе этого мы будем постоянно поддерживать контакты с Военной академией, также будем общими усилиями привлекать к развитию нашей организации.
Напомним, уже в конце августа Беларусь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного партнера. Событие станет важным этапом в укреплении позиций Минска на площадке ШОС и формировании новой повестки сотрудничества в рамках «десятки».