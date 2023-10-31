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Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%

31 октября 2023 11:09
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Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси с Пензенской областью вырос почти на 20 %. С начала года он составил без малого 90 миллионов долларов. Импульс активизации сотрудничества предала встреча Президента с руководством этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%-1

Как реализуются достигнутые тогда договоренности, обсудили в Пензе. В Приволжский федеральный округ идут поставки сельскохозяйственной техники, речь о сотнях единиц, закупки рассчитаны на четыре года. Успешный пример кооперационных связей демонстрируют Грабовский автомобильный завод и МАЗ, который на белорусских шасси выпускает автоцистерны для нефтехимической отрасли.

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%-4

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Станкостроение, микроэлектроника, авиастроение – три базовые отрасли, которые обозначены приоритетом на уровне наших лидеров и по которым правительству нужно быстро наполнить программу взаимодействия.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Я думаю, порядка 140 миллионов мы одолеем товарооборота между Беларусью и Пензенской областью. Самое главное, что у нас сегодня происходит настоящий подход к тем целям, которые обоюдно требуются в нашем государстве, а также и в Пензенской области. Это кооперация и проекты будущего.

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%-7

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области:
Без углубления производственной кооперации нам в современных условиях, в которых сейчас испытываем геополитические вызовы, будет врозь работать очень трудно.

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%-10

В Пензе делегация из Беларуси посетила ряд предприятий как аграрного, так и промышленного профиля. Заинтересованность в кооперации с российскими коллегами проявили руководители наших 12 крупных компаний, которые провели успешные бизнес-переговоры уже после заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пензенской области.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Крутой # Юрий Шулейко # Олег Мельниченко # Фотофакт

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