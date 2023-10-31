Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси с Пензенской областью вырос почти на 20 %. С начала года он составил без малого 90 миллионов долларов. Импульс активизации сотрудничества предала встреча Президента с руководством этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как реализуются достигнутые тогда договоренности, обсудили в Пензе. В Приволжский федеральный округ идут поставки сельскохозяйственной техники, речь о сотнях единиц, закупки рассчитаны на четыре года. Успешный пример кооперационных связей демонстрируют Грабовский автомобильный завод и МАЗ, который на белорусских шасси выпускает автоцистерны для нефтехимической отрасли.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Станкостроение, микроэлектроника, авиастроение – три базовые отрасли, которые обозначены приоритетом на уровне наших лидеров и по которым правительству нужно быстро наполнить программу взаимодействия.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Я думаю, порядка 140 миллионов мы одолеем товарооборота между Беларусью и Пензенской областью. Самое главное, что у нас сегодня происходит настоящий подход к тем целям, которые обоюдно требуются в нашем государстве, а также и в Пензенской области. Это кооперация и проекты будущего.