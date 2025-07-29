Европейский союз приостанавливает финансовую помощь Украине

Европейский союз, некогда главный спонсор Украины, внезапно дал задний ход и сообщил Киеву о приостановке всей финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для недовольства стал недавно принятый указ, который ограничивает деятельность антикоррупционных ведомств Украины. Демонстрируя остатки своей былой демократичности, Брюссель намерен придержать обещанные для Украины 29 млрд евро.

Транш должны были выделить в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов, а также специальной стратегии ЕС, направленной на решение проблем Украины.

Однако теперь Киев может забыть об этом финансировании после попыток украинских властей установить контроль над двумя антикоррупционными ведомствами. 23 июля Верховная рада приняла закон, сводящий на нет их независимость. Подпись Зеленского под этим документом вызвала шок на Западе.

В тот же день около 2 тысяч жителей Киева вышли на акцию протеста. Митинги прошли и в других городах. Впрочем, ощутив давление, Зеленский быстро осознал свою ошибку и предложил на рассмотрение еще один закон, который «усиливает полномочия» антикоррупционных органов и, по сути, отменяет его предыдущее решение. Он должен быть принят в течение месяца. Однако даже если рада одобрит его, доверие к Украине подорвано.