Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»
Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества.
О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.
Олег Мельниченко до этого визита был в Минске как раз в августе 2020-го. Тогда не в статусе губернатора.
Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:
Координировал рабочую группу МПА СНГ наблюдателей на ваших выборах. Мы же очень внимательно ездили по всей территории республики. Я практически перемещался по Минску целый день, по избирательным участкам. Поэтому никаких нарушений мы не зафиксировали, собственно, о чем мы тогда и сказали в ходе пресс-конференции, что все это домыслы, то, что там витало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас был очень серьезный период после 2020 года. Мы готовились к референдуму по изменению в Конституцию. Предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. А сам думал: вот пусть люди и покажут на референдуме, кто есть кто. Референдум прошел, и, знаете, такая тишина. Вот даже посол не заметил. Тишина. Даже Запад утихомирился – сказать нечего.
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