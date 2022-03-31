Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»

Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества. О чем говорили и договорились сегодня во Дворце Независимости, расскажет Алена Сырова.

Олег Мельниченко до этого визита был в Минске как раз в августе 2020-го. Тогда не в статусе губернатора.