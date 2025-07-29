Финансовые проблемы в Германии накапливаются как снежный ком. Вскоре страна может столкнуться с трудностями. Минфин ФРГ пророчит дыру в бюджете страны на период с 2026 по 2029 год, размер которой достигнет колоссальных 170 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают немецкие СМИ, дефицит будет связан с новыми расходами. Чтобы как можно скорее закрыть брешь в бюджете, планируется урезать субсидии, социальные выплаты, административные расходы и даже оптимизировать пенсии. При этом причина кроется совершенно не в расходах на граждан, как привыкли говорить в Европе, а в бесконечной милитаризации.

Так, Германия намерена к 2029 году удвоить свой оборонный бюджет, доведя его до 162 миллиардов евро. Неудивительно, что все больше немцев разочаровываются в политике правительства. По данным свежего соцопроса, 56 % респондентов недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. И это худший результат с момента его вступления в должность.