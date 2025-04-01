Расширение сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства. А также особый акцент на патриотическом воспитании молодежи. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Говорили и о перспективах взаимодействия в сфере АПК. Пензенская область и Беларусь активно работают в части замещения импорта сельскохозяйственной техники. Кроме того, стороны сотрудничают в транспортной сфере. Так, современные троллейбусы и автобусы на улицах российского региона – результат кооперации с Минским автомобильным заводом.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):

Побывал на МАЗе. В данном случае мы подписали соглашение о поставках 60 автобусов для модернизации системы организации общественного транспорта в городе Пензе. До этого мы приобретали 150 грузовых машин МАЗ для нашей дорожно-строительной организации, которая занимается работами. Сейчас обсуждаем перспективы работы по коммунальной технике. Они запустили целую линейку производства коммунальной техники. Нам это интересно, потому что идет постепенная модернизация коммунального хозяйства. Соответственно, это требует техники, оборудования.