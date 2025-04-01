В каких сферах Пензенская область готова сотрудничать с Беларусью – рассказал губернатор

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

Пензенская область – это не только промышленность и сельское хозяйство. Это еще и хорошие биотехнологии. Это 70 % рынка Российской Федерации по производству клапанов сердца, в том числе инструменты по малоинвазивным операциям, шовные материалы. Все, что связано с быстрым заживлением хирургических ран и восстановлением, – все это мы готовы здесь представить и в этом направлении очень продуктивно сотрудничать. Пензенская область является крупнейшим производителем сахара. Мы 400 тысяч тонн произвели только в прошлом году. Здесь у нас почва для сотрудничества. Мы очень надеемся, что мы выйдем в том числе на производство сахароуборочной техники. Поскольку она вся зарубежная, здесь огромный потенциал есть в Республике Беларусь в направлении сельскохозяйственного машиностроения.

В Беларусь делегация из Пензенской области приехала на неделю. Партнеров ждет насыщенная программа: в планах – посещение ведущих отечественных предприятий, Минского городского технопарка. Также делегация примет участие в открытии дней Пензенской области в Минске, Могилеве и Бресте.