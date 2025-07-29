Бюджет прожиточного минимума с 1 августа вырастет на 5,4%

В Беларуси планово пересмотрен бюджет прожиточного минимума. Его размер изменится с 1 августа. Сумма отражает, во сколько сегодня обходится базовый набор товаров и услуг: от продуктов до обязательных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Постановлением Министерства труда и социальной защиты с 1 августа утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума для различных демографических групп населения, в том числе и бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Эта величина будет в размере 487 рублей 72 копеек. По сравнению с предыдущей величиной он увеличивается на 5,4 %. И в таком размере будет действовать с 1 августа 2025 года по 31 октября текущего года.

Новое значение будет актуально до конца октября. Добавим, пересмотр бюджета прожиточного минимума – это регулярная системная работа. Именно от этого показателя напрямую зависят суммы социальных выплат: пенсий, пособий семьям с детьми и другие – с учетом экономических изменений они также прибавили почти на 5,5 %.