Губернатор Пензенской области пообещал поделиться с Беларусью «сердечными» технологиями

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко с визитом в Минске. С российским губернатором встретился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси и губернатор Пензенской области встречаются во второй раз. Причем переговоры прошли ровно 3 года назад. Олег Мельниченко ежегодно бывает в Беларуси. То на фестивале в Александрии, то на Форуме регионов. Но этот визит в Беларусь впервые такой насыщенный. Повестка рассчитана на неделю. Привезли и бизнесменов, и артистов. А встречи с представителями правительства и губернаторами.

Такие близкие отношения у Юрия Шулейко сложились еще во время работы губернатором первого региона. Именно Брестская область отвечает за сотрудничество с пензенским регионом. Дни Пензенской области проходят в Минске, дальше встречи в Могилевской и Брестской областях.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси: Экономики требуют работы, люди требуют зарплату. Она, естественно, только тогда, когда мы понимаем свои задачи, которые необходимо делать вместе, в кооперации в том числе. Сегодня надо отрадно отметить, что Пензенская область занимает 40-е место по товарообороту. Это много или немного, но для меня она всегда первая. Иркутская и Пензенская. Так оно сложилось непосредственно.

А сегодня рукопожатие между российским губернатором и мэром белорусской столицы. В Мингорисполкоме подписали соглашение между администрациями Минска и Пензы. А уже завтра всех жителей столицы приглашают на ярмарку у городской Ратуши. Гости из Пензы готовы открыть не только свою душу, но и делиться сердечными технологиями. В буквальном смысле.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

Пензенская область – это не только промышленность и сельское хозяйство, это еще хорошие биотехнологии. Это 70 % рынка Российской Федерации по производству клапанов сердца, в том числе малоинвазивные операции, инструменты по малоинвазивным операциям, в том числе шовные материалы.

Все, что связано с быстрым заживлением хирургических ран и восстановлением, все это мы готовы здесь представить, будет представлено. И готовы в этом направлении очень продуктивно сотрудничать.

Продолжая тему дел сердечных, российский губернатор не без доли юмора заметил.

Олег Мельниченко:

Задача поставлена как углубить экономические связи, углубить кооперацию между нашими объектами экономики. Молодежь, чтобы друг с другом перезнакомилась, а еще лучше – переопылилась.

А теперь о самом серьезном. То, что выше цифр и показателей. Союз смыслов. Лента с непрофессиональными актерами, которые сыграли своих предков и нашу общую главу истории. Совместная военная драма про партизанский отряд под руководством выходца из Пензы – на экранах Беларуси «Приказано жить».