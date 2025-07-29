Уже сегодня численность населения здесь составляет 1,5 миллиарда человек, что ставит регион в один ряд с такими гигантами, как Индия и Китай. Но у жаркого континента преимущество – возраст половины африканцев не превышает 20 лет. А если помножить это на растущий уровень образования и то, что к 2050-му здесь будет уже 2,5 миллиарда – тенденция очевидна.

Второй аргумент, а возможно, и первый – огромные природные ресурсы. Практически вся таблица Менделеева, а в сумме – почти треть мировых богатств находится именно здесь. Добавим сюда доступ к глобальным транспортным коридорам по всей акватории.

Итог – обозначить в Африке свои интересы сегодня пытаются все. Вспомните крупнейший саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге в 2023-м или приглашение Трампом в Вашингтон лидеров пяти африканских государств пару недель назад.

Но Африка уже давно не та, что прежде. Здесь не ждут потребителей и завоевателей. Здесь готовы сотрудничать исключительно на равных. Если раньше континент в первую очередь рассматривали как источник сырья, то сейчас Африка представляет собой огромный рынок, запросы которого будут стремительно расти – уверен эксперт-международник Федор Лукьянов.

Но куда важнее то, что Африка быстро обретает в мире свою субъектность. Иными словами, превращается в новую и самостоятельную геополитическую силу. И в этом смысле уже упомянутый Африканский союз – более чем весомый аргумент. Как и то, что совокупный ВВП Африки за последние 10 лет вырос в полтора раза. Все эти обстоятельства позволили континенту сделать огромный шаг. Африканский союз официально принят в планетарный клуб геополитических тяжеловесов G-20.

Говоря о белорусских интересах на континенте, Минск здесь действует ювелирно, поступательно и по принципу опорных точек. И Эфиопия, вне всяких сомнений, из их числа. Хотя, конечно, не только она. Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Египет, Кения, ЮАР – вот перечень наших приоритетных партнеров, но через эти государства мы можем заходить и на соседние рынки. А вот здесь, очевидно, огромный потенциал.