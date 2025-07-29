Беларусь и Куба планируют увеличить объёмы производства сельхозтехники

Минск и Гавана ведут переговоры об увеличении объемов производства белорусской сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил посол Беларуси в Республике Куба, где уже налажена сборка двух моделей наших тракторов и успешно выпущены первые пробные партии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе Беларусь планирует расширить поставки пассажирского транспорта и организовать производство погрузочных машин на территории государства-партнера. Технику отечественных производителей ценят за рубежом благодаря ее качеству. Кроме того, белорусы предлагают полное сервисное обслуживание и обучение специалистов. Уже в следующем месяце в Никарагуа поставят вторую партию нашей техники – около сотни единиц.

Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа:

Исторически наша продукция представлена очень широко, особенно в секторе сельскохозяйственной техники. Белорусский трактор до сегодняшнего дня продолжает работу. И приятно слышать, что есть более дешевые варианты исполнения других производителей, но мы бы хотели покупать именно ваш. А дальше восстанавливать даже старую технику, потому что мы в нее уже влюблены, знаем, как ее обслуживать, она неприхотлива. И это очень дорогого стоит. То есть оптимальное соотношение цена – качество, стоимость – владение и, что очень важно, срок службы.

Наша техника получает множество положительных отзывов, ведутся переговоры о расширении поставок с целым рядом государств. Об этом заявляют руководители дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны. Сегодня в рамках ежегодного семинара дипломаты посетили БЕЛАЗ. География поставок карьерных самосвалов охватывает более 80 государств на всех континентах. Задача расширить экспорт.

Александр Мацуков, генеральный консул Беларуси в Мумбаи:

Мы – страна, которая сохранила нашу промышленность с советских времен. И сейчас мы являемся конкурентоспособными, в том числе на рынках третьих стран и рынках дальней дуги. Белорусская продукция всегда востребована, белорусские товары пользуются спросом за пределами республики. Конечно же, наша основная задача – чтобы донести эту информацию до наших партнеров.