Беларусь и Куба планируют увеличить объёмы производства сельхозтехники
Минск и Гавана ведут переговоры об увеличении объемов производства белорусской сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил посол Беларуси в Республике Куба, где уже налажена сборка двух моделей наших тракторов и успешно выпущены первые пробные партии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В перспективе Беларусь планирует расширить поставки пассажирского транспорта и организовать производство погрузочных машин на территории государства-партнера. Технику отечественных производителей ценят за рубежом благодаря ее качеству.
Кроме того, белорусы предлагают полное сервисное обслуживание и обучение специалистов. Уже в следующем месяце в Никарагуа поставят вторую партию нашей техники – около сотни единиц.
Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа:
Исторически наша продукция представлена очень широко, особенно в секторе сельскохозяйственной техники. Белорусский трактор до сегодняшнего дня продолжает работу. И приятно слышать, что есть более дешевые варианты исполнения других производителей, но мы бы хотели покупать именно ваш. А дальше восстанавливать даже старую технику, потому что мы в нее уже влюблены, знаем, как ее обслуживать, она неприхотлива. И это очень дорогого стоит. То есть оптимальное соотношение цена – качество, стоимость – владение и, что очень важно, срок службы.
Наша техника получает множество положительных отзывов, ведутся переговоры о расширении поставок с целым рядом государств. Об этом заявляют руководители дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны. Сегодня в рамках ежегодного семинара дипломаты посетили БЕЛАЗ. География поставок карьерных самосвалов охватывает более 80 государств на всех континентах. Задача расширить экспорт.
Александр Мацуков, генеральный консул Беларуси в Мумбаи:
Мы – страна, которая сохранила нашу промышленность с советских времен. И сейчас мы являемся конкурентоспособными, в том числе на рынках третьих стран и рынках дальней дуги. Белорусская продукция всегда востребована, белорусские товары пользуются спросом за пределами республики. Конечно же, наша основная задача – чтобы донести эту информацию до наших партнеров.
Василий Шостак, заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ»:
Мы продолжаем двигаться по различным векторам продвижения нашей продукции. Безусловно, сегодня очень важна для нас диверсификация рынков сбыта. Дальнее зарубежье всегда для нас имело стратегическое значение. Мы эту работу продолжаем.
Руководители дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси прибыли в страну для участия в ежегодном семинаре. Он собрал более сотни участников. Главная задача – наметить стратегию продвижения белорусских внешнеполитических интересов.