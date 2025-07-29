Опрос: 49% британцев считают, что правительство бездействует, теряя контроль над преступностью

Реальность британских исторических улиц весьма туманна, и климат здесь ни при чем. Наркоторговцы, грабители и горы мусора – в стране царит хаос беззакония. Это показал новый масштабный опрос, проведенный по заказу партии «Реформировать Великобританию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, почти половина населения Соединенного Королевства считает, что правительство бездействует, теряя контроль над преступностью.

Люди не чувствуют себя в безопасности выходя в магазин или на работу, и небезосновательно. Статистика шокирующая: каждый пятый британец признался, что он или его близкие стали жертвами преступлений за последний год. При этом почти никто из них не обращался в полицию, потому что убеждены: Скотланд-Ярд бесполезен. И такая оценка жителей, пожалуй, объективна: органы правопорядка, как выяснилось, не имеют ни времени, ни ресурсов, чтобы справиться с ситуацией. Спящие на тротуарах бездомные, горящие машины, разбитые витрины, до которых нет дела полиции – реальность, с которой приходится ежедневно сталкиваться британцам. Данные опроса уже вызвали бурю дискуссий среди участников парламента.

Роберт Дженрик, министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании:

Я не удивлен данной статистикой, потому что преступления с использованием колющего оружия, домогательства, наркомания, кражи в магазинах и на улицах уже вышли из-под контроля. Великобритания уже стала лидером Европы по числу краж мобильных телефонов. За последние три года количество заявлений о похищении гаджетов выросло на 425 %.

Страх за свою жизнь стал политической силой и теперь кое-кто стремительно теряет авторитет и поддержку. Почти 53 % граждан сомневаются в способности премьер-министра Великобритании Кира Стармера навести порядок на улицах. Лишь один политик вызывает относительное доверие у части населения – Найджел Фараж – лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство». Ему в борьбе с преступностью доверяет 31 % опрошенных. Пару дней назад он прервал молчание действующей власти и провел конференцию, где озвучил план по стабилизации обстановки.