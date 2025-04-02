Минск намерен усилить сотрудничество с Пензенской областью

Минск намерен усиливать сотрудничество с Пензенской областью не только в экономике, но и в культуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск намерен усиливать сотрудничество с Пензенской областью не только в экономике, но и в культуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время экономического форума. Он прошел в столице в рамках Дней Пензенской области. Стороны активно развивают взаимодействие, реализуются совместные проекты в различных сферах.
Так, за прошлый год товарооборот между Минском и Пензенской областью вырос более чем на 16 %. Объемы планируют наращивать. Этому будет способствовать и нынешний визит делегации российского региона. Гости уже посетили технопарк, МАЗ и другие промышленные предприятия. Подписан ряд соглашений.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Неподдельный интерес вызвала работа технопарка и субъектов определенных, которые посетили. Я уверена, что уже будут взаимоотношения в виде контрактов в ближайшее время. Когда идет открытый диалог высших должностных лиц, губернаторов, тогда нам проще взаимодействовать, мы можем с полной уверенностью понимать, что у нас есть поддержка.
Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):
Мы впервые проводим в Дни Пензенской области здесь, в республике. Это 7 дней активной работы по таким городам, как Минск (где-то 3 дня мы работаем), дальше мы работаем в Могилеве, в Барановичах и Бресте.
В ходе визита также проходят двухсторонние переговоры между предпринимателями. В составе российской делегации руководители различных предприятий Пензенской области. Это производители оборудования, медицинских изделий и станков.