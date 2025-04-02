Минск намерен усилить сотрудничество с Пензенской областью

Минск намерен усиливать сотрудничество с Пензенской областью не только в экономике, но и в культуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время экономического форума. Он прошел в столице в рамках Дней Пензенской области. Стороны активно развивают взаимодействие, реализуются совместные проекты в различных сферах.

Так, за прошлый год товарооборот между Минском и Пензенской областью вырос более чем на 16 %. Объемы планируют наращивать. Этому будет способствовать и нынешний визит делегации российского региона. Гости уже посетили технопарк, МАЗ и другие промышленные предприятия. Подписан ряд соглашений.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Неподдельный интерес вызвала работа технопарка и субъектов определенных, которые посетили. Я уверена, что уже будут взаимоотношения в виде контрактов в ближайшее время. Когда идет открытый диалог высших должностных лиц, губернаторов, тогда нам проще взаимодействовать, мы можем с полной уверенностью понимать, что у нас есть поддержка.