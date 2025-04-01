Пензенская область планирует закупить 60 новых автобусов МАЗ

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко с визитом в Минске. С российским губернатором встретился Александр Лукашенко. И важность этих переговоров (а их тональность, безусловно, можно масштабировать на все Союзное государство) подчеркивает канун Дня единения народов Беларуси и России, который отметим 2 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская делегация задержится в Беларуси на неделю. В плане десятки контактов в сфере экономики и бизнеса, образования и культуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы находимся в преддверии больших праздников. И это не только Пасха, светлый праздник, которому мы всегда были рады и в советские времена, и в нынешние. Но и самый главный наш праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. У нас 2 апреля также немаловажный День единения белорусов и россиян. Я знаю, вы будете участвовать в мероприятиях, связанных с этой датой.

В приветственном слове глава государства отразил сразу два смысловых момента. Христианская идеология разрозненным славянским племенам из одной купели позволила выйти с государственным мышлением, а общая Победа с уже сформированным народом – остаться жить. У наших праздников глубинные смыслы, а у будней много перспективных задач. Губернатор Пензенского региона тоже начал речь с поздравлений.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите вас от имени жителей Пензенской области искренне поздравить с победой на президентских выборах, с вступлением в должность. И хочется отметить, что огромное доверие, которое вы получили от белорусского народа, является залогом того успешного развития республики, которое будет в будущем, и, безусловно, того пути, который под вашим руководством пройден Республикой Беларусь.

На этой встрече от белорусской стороны сразу три министра промышленности. Два бывших и один нынешний. Сет промышленного сотрудничества основной, но не единственный. В каких сферах Пензенская область готова сотрудничать с Беларусью – рассказал губернатор.

Белорусская техника помогает пензенской агломерации двигаться дальше в развитии инфраструктуры и комфортной среды. Сегодня же гости провели встречу на МАЗе. Сам город рельефный, и проложить контактную сеть не везде можно, поэтому городской автопарк хотят оснастить троллейбусами с автономным ходом.