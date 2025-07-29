От состояния почвы до агродронов – как используют искусственный интеллект в агросекторе Беларуси

В Беларуси убрали уже почти 20 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Намолочено более 1 миллиона 600 тысяч тонн. Несмотря на экстремальные погодные условия, по намолоту идем без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из перспективных направлений развития белорусского агросектора – применение искусственного интеллекта. В специальных базах данных находятся сведения об агрохимическом состоянии почвы, климатических условиях и наличии техники. Программное обеспечение рассчитывает количество удобрений, средства защиты и даже наиболее благоприятные места для выращивания определенной культуры.

Также в Беларуси ведется работа по комплексному внедрению агродронов в масштабах всей страны. Исключение механических повреждений почвы, более низкая себестоимость обработки и минимальный контакт человека с химпрепаратами – технологии уже нашли свое применение и активно развиваются еще с 2021 года. Тогда отечественные специалисты создали первый беспилотный агродрон.