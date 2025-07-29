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От состояния почвы до агродронов – как используют искусственный интеллект в агросекторе Беларуси

29 июля 2025 17:10
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В Беларуси убрали уже почти 20 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Намолочено более 1 миллиона 600 тысяч тонн. Несмотря на экстремальные погодные условия, по намолоту идем без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От состояния почвы до агродронов – как используют искусственный интеллект в агросекторе Беларуси-2

Одно из перспективных направлений развития белорусского агросектора – применение искусственного интеллекта. В специальных базах данных находятся сведения об агрохимическом состоянии почвы, климатических условиях и наличии техники. Программное обеспечение рассчитывает количество удобрений, средства защиты и даже наиболее благоприятные места для выращивания определенной культуры.

Также в Беларуси ведется работа по комплексному внедрению агродронов в масштабах всей страны. Исключение механических повреждений почвы, более низкая себестоимость обработки и минимальный контакт человека с химпрепаратами – технологии уже нашли свое применение и активно развиваются еще с 2021 года. Тогда отечественные специалисты создали первый беспилотный агродрон.

От состояния почвы до агродронов – как используют искусственный интеллект в агросекторе Беларуси-4

Юрий Леоновец, генеральный директор китайско-белорусского совместного предприятия ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»:
Кроме опытного образца, на котором провели все опытные испытания (агродрон А60), разработали и внедряем линейку агродронов. Четыре типа основных дронов с грузоподъемностью от 20 до 50 литров и с функционалом применения под инвазивные растения, под полезные сельхозкультуры и под другие миссии, которые необходимы сельскому хозяйству.

# Юрий Леоновец # Уборочная кампания # Искусственный интеллект

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