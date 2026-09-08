Во Франции вновь ограблен музей.
«В ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых для безопасности работников, а также пациентов», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Беларуси.
Инцидент произошел в Египте.
Похищено колье c 673 бриллиантами, принадлежавшее египетской королеве Назли Сабри.
Нападение произошло в Филадельфии в утренний час пик при многочисленных свидетелях и камерах наблюдения.
Трое мужчин напали на инкассаторов, которые загружали в машину чемоданы с деньгами. Брызнув им в лицо слезоточивым газом злоумышленники похитили около 420 миллионов иен наличными – это более 2,5 миллиона долларов.
Неизвестные в масках протаранили на машине ворота здания и за несколько минут похитили сотни сумок и других товаров.
Таинственный продавец доказал, что у него действительно есть похищенные сокровища. Об этом незамедлительно был уведомлен Лувр. Однако музей не отвечал шесть дней, из-за чего зарубежные перекупщики потеряли доверие воров и те пропали с радаров.
В зале Апполона, где произошло преступление, не было даже камер.
Одного арестовали в аэропорту при попытке скрыться за границей, второго – в пригороде Парижа.
Музей хотели открыть уже на следующий день после ограбления, но этому помешал ряд причин.
Не имея никакого оружия, они боятся выходить на службу.
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