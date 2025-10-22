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В Лувр выстроились очереди из желающих взглянуть на место преступления

22 октября 2025 10:43
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Уже печально известный Лувр спустя три дня после громкого ограбления вновь открылся для посетителей. С самого утра выстроились длинные очереди из желающих попасть в музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба безопасности боится, что не справится с необычайно большим наплывом людей, которые горят желанием увидеть не только шедевры мирового искусства, но и место преступления.

Напомним, 19 октября неизвестные украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королей. Первоначально Лувр планировали открыть в понедельник, 20 октября. Но этому помешал ряд причин, в том числе и забастовка охранников, которые отказались выходить на работу, требуя усилить меры безопасности как самого здания, так и сотрудников. Прокурор Парижа заявила, что стоимость украденных драгоценностей из Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Делом занимаются более 100 следователей.

# Ограбление

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