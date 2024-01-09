В Барановичах грабитель разгромил магазин и ранил покупателя

В Барановичском районе вооруженный мужчина разгромил магазин и ранил ножом покупателя. Его задержали при поддержке ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

61-летний местный житель пытался совершить ограбление. В торговый зал он зашел с ружьем, разбил витрину с продуктами и стеллажи с алкогольными напитками. Один из покупателей хотел остановить злоумышленника, но тот замахнулся на него ножом и задел подбородок.