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В Барановичах грабитель разгромил магазин и ранил покупателя

09 января 2024 10:38
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В Барановичском районе вооруженный мужчина разгромил магазин и ранил ножом покупателя. Его задержали при поддержке ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах грабитель разгромил магазин и ранил покупателя-1

61-летний местный житель пытался совершить ограбление. В торговый зал он зашел с ружьем, разбил витрину с продуктами и стеллажи с алкогольными напитками. Один из покупателей хотел остановить злоумышленника, но тот замахнулся на него ножом и задел подбородок.

В Барановичах грабитель разгромил магазин и ранил покупателя-4

После нападавший бросил ружье и бежал. Мужчину незамедлительно задержали по месту его жительства.

# Ограбление # происшествия

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