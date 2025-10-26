Французская полиция задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра

В деле ограбления Лувра появились новые факты. Французская полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Одного арестовали в аэропорту при попытке скрыться за границей, второго – в пригороде Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее подозреваемые в ограблении уже попадали в поле зрения правоохранителей. Сегодня также появились подозрения, что крупному ЧП способствовал один из охранников Лувра. Предполагается, что злоумышленники получили от него конфиденциальную информацию о системе безопасности музея и знали о ее слабых местах. Сейчас делом о краже драгоценностей занимаются более 100 следователей.

Напомним, в 19 октября из Лувра были похищены исторические ценности на сумму в 88 миллионов евро. Ограбление самого посещаемого музея мира вызвало широкий общественный резонанс и серьезные вопросы к системе безопасности. После инцидента часть хранившихся в Лувре драгоценностей перевезли в банк Франции.