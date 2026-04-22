В Филадельфии неизвестные похитили почти два миллиона долларов

Нападение произошло в Филадельфии в утренний час пик при многочисленных свидетелях и камерах наблюдения. Однако полиция до сих пор разыскивает подозреваемых, которые, по словам очевидцев, были вооружены штурмовыми винтовками. На то, чтобы совершить налет, им понадобилось несколько минут, после чего похитители скрылись на автомобиле. Чуть позже полиция обнаружила его в 10 километрах от места преступления. Расследованием ограбления занимается ФБР.