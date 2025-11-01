Похитители пытались продать украденные драгоценности из Лувра в «даркнете» за десятки миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удобный случай вернуть национальные сокровища, по словам экспертов, был бездарно провален из-за нерасторопности музейных бюрократов.

Спустя всего пять дней после сенсационной кражи, израильская компания, специализирующаяся на бизнес-разведке и безопасности, получила зашифрованный сигнал. Он поступил от посредника грабителей, который предложил продажу похищенного через «даркнет». Израильская компания, не теряя ни минуты, инициировала переговоры, предоставив для контакта всего 24 часа.

Таинственный продавец доказал, что у него действительно есть похищенные сокровища. Об этом незамедлительно был уведомлен Лувр. Однако музей не отвечал шесть дней, из-за чего зарубежные перекупщики потеряли доверие воров и те пропали с радаров. Отметим, что парижская полиция продолжает расследование. Спустя почти две недели после ограбления Лувра под стражу взяты семь подозреваемых. Двое из них уже частично признали свою причастность преступлению.