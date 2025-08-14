В Филадельфии неизвестные похитили почти миллион долларов

Дождавшись, когда в один из магазинов зашел инкассатор с наличностью, злоумышленники ворвались в здание и, угрожая оружием, отобрали у него деньги. На это грабителям понадобилось чуть более минуты. После чего они скрылись с места преступления на машине. Все происходящее было снято камерами видеонаблюдения. Несмотря на это, гангстеров до сих пор не нашли. Стоит отметить, что это преступление совершено спустя месяц после того, как в Филадельфии неизвестные похитили из полицейского броневика более двух миллионов долларов.