В Филадельфии неизвестные похитили почти миллион долларов

Дерзкое ограбление произошло в США. В Филадельфии двое вооруженных мужчин похитили почти миллион долларов. Преступление было совершено в центре города среди рабочего дня, при многочисленных свидетелях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дождавшись, когда в один из магазинов зашел инкассатор с наличностью, злоумышленники ворвались в здание и, угрожая оружием, отобрали у него деньги. На это грабителям понадобилось чуть более минуты. После чего они скрылись с места преступления на машине. Все происходящее было снято камерами видеонаблюдения. Несмотря на это, гангстеров до сих пор не нашли. Стоит отметить, что это преступление совершено спустя месяц после того, как в Филадельфии неизвестные похитили из полицейского броневика более двух миллионов долларов.