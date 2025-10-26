Ограбление Лувра – как музей оказался обезоруженным перед грабителями

На неделе весь мир обсуждал наглое ограбление Лувра, которое произошло буквально на глазах у толп туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Преступники взяли самый известный музей Франции и все, что им там приглянулось – а это драгоценности на 88 миллионов евро – как говорится, голыми руками.

Ольга Коршун, ведущая:

Но самое интересное в этой истории, что Лувр оказался совершенно обезоруженным перед грабителями. В зале Апполона, где произошло преступление, не было даже камер. В целом, система безопасности музея оставляет желать лучшего, о чем ранее неоднократно заявляла директор Лувра, но правительство и президент ничего не хотели слушать.

А сегодня сокрушаются в соцсетях, что, мол, Франция понесла невосполнимые потери и вообще, как так случилось, что один из самых известных музеев мира дошел до ручки. Ну, нам тоже интересно. Но, как говорится, главное – во время следствия не выйти на самих себя.