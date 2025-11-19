В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton

Дерзкое ограбление в центре Рима. Целью злоумышленников стал магазин одного из всемирно известных производителей кожаных изделий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные в масках протаранили на машине ворота здания и за несколько минут похитили сотни сумок и других товаров. Стоимость самой дешевой начинается с тысячи евро. Как сообщили в полиции, ограбление тщательно готовилось. Сумма похищенного не разглашается. Следователи собирают улики и изучают записи камер видеонаблюдения.