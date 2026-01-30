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В Токио неизвестные похитили у инкассаторов почти 3 млн долларов

30 января 2026 10:50
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Серия дерзких ограблений произошла в Токио. За несколько часов неизвестные похитили почти три миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио неизвестные похитили у инкассаторов почти 3 млн долларов-2

Первый инцидент произошел в центре японской столицы. Трое мужчин напали на инкассаторов, которые загружали в машину чемоданы с деньгами. Брызнув им в лицо слезоточивым газом злоумышленники похитили около 420 миллионов иен наличными – это более 2,5 миллиона долларов – после чего скрылись с места преступления. Спустя несколько часов произошло еще одно нападение. На этот раз на парковке возле аэропорта. Группа неизвестных пыталась отобрать у мужчины сумку, в которой находились около 190 миллионов иен – чуть более миллиона долларов. Однако ограбление сорвалось, так как ему на помощь прибежали свидетели. Полиция не исключает связи между двумя происшествиями.

# Япония # Ограбление

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