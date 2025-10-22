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Охранники Лувра вышли на забастовку после громкого ограбления

22 октября 2025 08:16
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Громкое ограбление парижского Лувра спровоцировало забастовку. На работу не вышли сотни охранников знаменитого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют усилить защиту и здания, и сотрудников. Как заявили в профсоюзе, работники потрясены и напуганы дерзким преступлением. И, не имея никакого оружия, боятся выходить на службу.

Кроме того, в правилах охраны до сих нет пункта о действиях в случае обнаружения грабителей. Эта забастовка стала однодневной, но по информации профсоюза, не последней, если руководство музея не ответит на требования сотрудников.

Дуров хочет купить украденные ценности из Лувра и отдать их в Абу-Даби.

# Ограбление # Акции протеста

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