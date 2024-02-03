Белорусскую семейную пару ограбили и похитили в Таиланде

В МИД и посольстве Беларуси во Вьетнаме внимательно следят за ситуацией с нашими соотечественниками в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее в СМИ со ссылкой на газету Bangkok Post появилась информация о похищении и ограблении белорусской семейной пары.
Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны сообщили, что при обращении нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Для решения задач задействован Почетный консул Беларуси в Бангкоке. При необходимости активизируют и консульские учреждения России. Между диппредставительствами налажена эффективная схема взаимодействия.